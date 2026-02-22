Operativo federal en Tapalpa, Jalisco, provoca bloqueos HOY en varios puntos del estado | VIDEO

Diversos puntos de Jalisco, especialmente en Zapopan y Guadalajara, registran bloqueos desde la mañana de este domingo, ante lo cual las autoridades ya instalaron una mesa de seguridad entre los tres niveles de gobierno, según informó el gobernador del estado, Pablo Lemus.

A través de redes sociales, usuarios han denunciado que, desde la mañana de este domingo, aparecieron vehículos y autobuses incendiados en diversos puntos de Zapopan, Guadalajara y diversos puntos carreteros que conectan desde y hacia el estado.

#URGENTE: Camión incendiado en Periférico y Tabachines en Zapopan, el siniestro abarca hasta San Isidro pic.twitter.com/M8dn8MKstD — Noticias GDL (@NoticiasGdl_Mx) February 22, 2026

El municipio de Autlán emitió un comunicado en donde pidió a la ciudadanía mantenerse “en resguardo” y “conservar la calma”, ante los bloqueos que se han registrado desde la mañana de este día.

A propósito, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que estos bloqueos han sido resultado de un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa. Ante ello, informó que ordenó la instalación de una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Hasta el momento se reportan Bloqueos en Tecolotlán, Tapalpa, Ojo de Agua, Linda Vista, Ayutla, Talpa, crucero de Melaque, El Tuito y Autopista a Morelia, en ZMG Periferico y Tabachines, asi como camion incendiado en Alcalde, entre otros. pic.twitter.com/4MKDOTmUKM — Victor Magaña (@victormaganamx) February 22, 2026

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo del operativo, o si se trató de una detención de alto nivel. Se espera que autoridades federales y de Jalisco brinden más información pronto.

