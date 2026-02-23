Erradican tala clandestina en la Reserva Monarca en Michoacán.

La tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca ha sido prácticamente erradicada, de acuerdo con el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), que destacó la reducción sostenida de la superficie afectada en los últimos años.

La asociación señala que en los últimos tres años la tala pasó de 13.94 hectáreas (2020-2021) a 2.51 hectáreas (2023-2024), lo que representa uno de los logros ambientales más relevantes para Michoacán, entidad que resguarda buena parte del santuario invernal de esta especie emblemática.

El resultado es producto de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de Michoacán, que ha fortalecido la vigilancia forestal mediante el sistema satelital Guardián Forestal, destacó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

El WWF dio a conocer que se han emitido denuncias por tala clandestina y por cambio de uso de suelo en la zona de amortiguamiento, lo que ha permitido actuar con oportunidad y contener actividades ilegales.

A la par, se consolidaron acciones de restauración ecológica. Tan solo en 2024 y 2025 se reforestaron más de 3.37 millones de plantas, equivalentes a más de 6 mil hectáreas atendidas, además de la dispersión de 64 mil semillas de pino mediante drones. También se realizaron trabajos de saneamiento forestal en más de 403 hectáreas afectadas.

En enero de 2024 se efectuó el pago de la deuda al Fondo Monarca por un millón de dólares, beneficiando a casi 8 mil ejidatarios y comuneros en municipios como Zitácuaro, Contepec y Áporo, consolidando un modelo que combina conservación, vigilancia y respaldo comunitario.

