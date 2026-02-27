Acusan circulación en masa de fotos íntimas

MUJERES ESTUDIANTES protestan, durante una manifestación que tuvo lugar en 2024, por la violencia digital de que fueron víctimas por uno de sus compañeros.

Autoridades de Ixmiquilpan, Hidalgo, investigan la difusión, en diversos grupos de redes sociales, de fotografías y videos con contenido íntimo de mujeres de la región, sin el consentimiento de ellas.

Informes locales indican que las imágenes fueron distribuidas en diversos grupos de Telegram en los que se vendieron fotos de mujeres, incluso de menores de edad, habitantes de la región del Valle del Mezquital.

El regidor Enrique Simón Romero pidió al ayuntamiento visibilizar dicha situación y presionar a la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo (PGJEH) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) para investigar los casos y evitar que se vulneren los derechos de las mujeres de Ixmiquilpan y del estado en general.

El Dato: CON LA LEY OLIMPIA, al tratarse de menores de edad las víctimas, las penas para los autores de la difusión del contenido íntimo serían de hasta 20 años de cárcel.

“Existen varias denuncias ciudadanas que se han hecho por medio de las redes sociales para acusar la difusión ilícita de imágenes y videos que involucran a mujeres del municipio”, sostuvo el integrante del cuerpo edilicio.

Añadió que son más de cuatro mil imágenes las que presuntamente circulan en estos grupos, afectando la dignidad, la privacidad y la integridad de mujeres del municipio.

También declaró que este tipo de prácticas constituyen una forma de violencia digital y pueden configurar diversos delitos, especialmente cuando involucran a menores de edad.

La diputada Montcerrat Hernández también opinó al respecto y exhortó a la ciudadanía a denunciar, en caso de tener información sobre la red de difusión de contenido íntimo, “porque guardar silencio también significa ser cómplices”.

La legisladora priista también planteó que, en caso de detectarse redes de mayor alcance, intervenga la Fiscalía General de la República (FGR) mediante sus áreas especializadas en delitos contra mujeres y trata de personas.

VULNERABILIDAD EN NIÑAS. Según un informe de la organización global Plan International (PLAN) desarrollado en nueve países de África, Asia y América Latina y el Caribe, nueve de cada 10 niñas sufre algún tipo de violencia antes de los 11 años.

Entre los principales hallazgos está que el 91 por ciento de las menores sufrió violencia antes de cumplir los 11 años, generando un gran impacto en la vida de las pequeñas, ya que el miedo a la violencia hace que asuman como propia la responsabilidad de protegerse y se autorrestringen, confinándose al espacio doméstico y evitando salir solas, lo que limita su libertad y su desarrollo.

Por lo que respecta a la violencia digital, la investigación indica que, al crecer y acceder a internet y redes sociales, las niñas se enfrentan a maltrato y acoso sexual en línea, lo que incluye la recepción de comunicaciones, imágenes y videos no deseados o desagradables, así como la exposición a contenido inquietante.

Las otras violencias que enfrentan las niñas, a medida que entran en la adolescencia, son la sexual y el acoso en los espacios públicos.