Reynosa tendrá 12 mil 300 viviendas de Infonavit: Américo

De las 60 mil viviendas que construirá el Infonavit en Tamaulipas, más de 12,300 se edificarán en el municipio de Reynosa, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la Asamblea Informativa del Programa Vivienda para el Bienestar que presidió el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza.

“Estamos muy complacidos en Tamaulipas, de este volumen de vivienda que se está haciendo a través del Infonavit en nuestro estado y aquí en Reynosa. Fíjense nada más casi una quinta parte vienen exclusivamente para Reynosa, 12 mil 300 viviendas”, expresó.

Durante el encuentro con dirigentes empresariales de INDEX, Fecanaco y Canacintra, representantes y delegados de 40 empresas maquiladoras y la dirigencia estatal de la CTM, el gobernador destacó que el programa que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es el ejemplo del nuevo modelo de la transformación, con una visión de políticas públicas donde el quehacer del gobierno está centrado en la persona y en las oportunidades para su desarrollo y bienestar.

Más de 12 mil viviendas del Infonavit se edificarán en Reynosa ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya recordó que a Tamaulipas se dieron originalmente 60 mil viviendas, pero con las gestiones y ampliaciones que se han dado ya suman 84 mil viviendas, 60 mil por parte del Infonavit y 24 mil a partir del Conavi, que van a beneficiar a un número similar de ciudadanos, tamaulipecas y tamaulipecos.

CONSTRUYE INFONAVIT 26 DESARROLLOS HABITACIONALES EN TAMAULIPAS

Por su parte, Romero Oropeza expuso que de los 26 desarrollos habitacionales del Infonavit en Tamaulipas, donde hay construcción y entrega de vivienda, en Reynosa están en construcción 4,480 viviendas en el fraccionamiento Puerta Grande, 2,004 en el fraccionamiento Florencia y 1,078 en el Nuevo México.

El titular del Infonavit destacó que Tamaulipas es el primer lugar nacional con 43,390 viviendas contratadas y reconoció al gobernador Américo Villarreal por el apoyo brindado para alcanzar estos resultados.

También, refirió que de los 288,017 beneficiados con la reestructuración de sus créditos en Tamaulipas, 103,528 corresponden a derechohabientes de Reynosa, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para cumplir sus pagos.

A nombre de las y los beneficiarios, el maestro Luis Faustino Mejía Cuéllar, relató su testimonio y agradeció el apoyo recibido para poder contar con su vivienda. “Soy prueba viviente de que esto es realidad”, dijo.

En el evento acompañaron al gobernador: Humberto Martínez Cantú, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index); Abraham Rodríguez Padrón presidente de Canaco; Federico Alanís Peña presidente de Canacintra regional; Carlos Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa; Edmundo García Román, secretario general de la CTM; Reynaldo Garza Elizondo, secretario general adjunto de la CTM; Marcos Herrería Alamina, secretario general del Infonavit; Ana Luisa Abreu, directora de Comercialización del Infonavit y Mario Macías Robles, consejero propietario de la CTM.

Previo a este encuentro, el gobernador Américo Villarreal presidió la Mesa de Paz, junto con mandos de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las acciones y estrategias implementadas para fortalecer la salvaguarda de la región.

