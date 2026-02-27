Separan a maestra que ataba a niños de kínder

UNA MAESTRA de preescolar fue separada de sus funciones en el jardín de niños Rosaura Zapata, en Tizayuca, Hidalgo, luego de que los padres de familia la acusaron de maltratar a los alumnos de alrededor de tres años de edad.

De acuerdo con los padres y madres, la docente encerraba y amarraba a los niños durante las clases.

A través de redes sociales circula un video en el que una madre de familia encara a la profesora tras enterarse de que los menores de primer año de preescolar presuntamente fueron sometidos a diversas agresiones.

Frente a la situación, la Secretaría de Educación de Hidalgo informó que la decisión de apartar a la docente se tomó en cuanto se recibió el señalamiento directo por parte de madres y padres de familia, tras los hechos ocurridos el pasado 20 de febrero.

3 años de edad tienen las víctimas de la educadora

La dependencia informó que esta medida permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones y se determine la responsabilidad correspondiente.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Educación estatal indicó que la medida se adoptó bajo el principio superior de la niñez.

También reiteró que no se tolerará, en ninguna circunstancia, ningún tipo de violencia dentro de los espacios educativos y que se actuará contra quien resulte responsable. Asimismo, precisó que estas acciones se realizan en apego a los protocolos establecidos.

Agregó que lo primordial es garantizar la seguridad, el bienestar y el respeto a los derechos de la comunidad educativa.

Se desconoce el posicionamiento de las autoridades de la escuela, así como de la maestra señalada.

Tampoco se ha establecido si, de comprobarse la conducta de la persona señalada, ésta podría enfrentar consecuencias de tipo legal y penal.