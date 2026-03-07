Marchas 8M Guadalajara: ¿A qué hora empieza y a qué hora termina?

Esto es lo que debes saber

Este domingo 8 de marzo de 2026, Guadalajara será escenario de diversas movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde colectivos feministas saldrán a las calles para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

Para este año se confirmaron dos marchas principales, que se realizarán durante la tarde y recorrerán algunas de las avenidas más importantes de la ciudad.

Si planeas asistir o circular por la zona, estos son los horarios de inicio y término aproximado de las marchas del 8M en Guadalajara.

Exigen en las calles justicia para Sofía ı Foto: larazondemexico

¿A qué hora inician las marchas este 8 de marzo?

Primera marcha del 8M en Guadalajara

La primera movilización es convocada por el Frente Feminista de Jalisco, que realizará una marcha de carácter separatista.

Concentración : 12:00 horas

Inicio de la marcha: 13:30 horas

Punto de reunión : Glorieta de los y las Desaparecidos

Hora estimada de término: entre 15:30 y 16:00 horas

El contingente avanzará por avenida Chapultepec, después tomará Vallarta–Juárez en dirección al centro de la ciudad, hasta llegar a la Antimonumenta, ubicada cerca de Paseo Alcalde, donde concluirá la movilización.

Antes del inicio de la marcha también se realizarán actividades previas, como un pase de lista de víctimas de feminicidio y otras expresiones de protesta feminista.

Segunda marcha del 8M en Guadalajara

Más tarde se llevará a cabo la movilización convocada por la red “Yo Voy 8 de Marzo”, que reunirá a colectivos, activistas y familiares de personas desaparecidas.

Concentración : 16:00 horas

Inicio de la marcha: 17:00 horas

Punto de salida: Parque Morelos

Hora estimada de término: alrededor de las 19:00 horas

El recorrido avanzará por Calzada Independencia, posteriormente por avenida Juárez–Vallarta, para finalizar en la zona de Rambla Cataluña o Andador Palestina, cerca del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

Marcha 8M Guadalajara ruta ı Foto: Generada con AI

¿A qué hora terminan las marchas del 8M en Guadalajara?

Debido a que las dos movilizaciones se realizan en diferentes horarios, se prevé que las actividades del 8M en Guadalajara comiencen desde el mediodía y concluyan cerca de las 19:00 horas en el centro de la ciudad.

Autoridades locales han advertido que habrá cierres intermitentes en avenidas como Chapultepec, Vallarta, Juárez y Calzada Independencia, por lo que se recomienda a automovilistas anticipar traslados o utilizar rutas alternas durante la jornada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL