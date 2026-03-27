Diputado federal Fernando Vilchis Contreras protege tiradero clandestino y se opone a diligencia de la FGJEM

Ecatepec.- — El diputado federal del PT Fernando Vilchis Contreras impidió que se llevara a cabo un diligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en un predio clausurado que es utilizado como tiradero clandestino ubicado en la colonia La Monera y se opuso a que fueran confiscados los vehículos utilizados para en este basurero ilegal y que representa un foco de infección para los vecinos.

Este jueves, al viejo estilo priista, el legislador del PT acudió valentonado, juntos con un grupo de bicitaxistas y basureros de su organización Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Autónoma, para hacer frente al personal de la fiscalía.

La diligencia consistía en una inspección ministerial por parte de personal de la FGJEM en el predio ubicado en la calle Zapata, en la colonia La Monera; que se encuentra en investigación.

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En el lugar existe un vertedero a menos de 20 metros de las viviendas, sin las autorizaciones correspondientes, lo que representa un foco de infección y que ya había sido clausurado. El sitio se ubica en una de las comunidades que el legislador y su organización UPREZ Autónoma controla.

Durante la diligencia, el legislador con prepotencia impidió que fueran retirados los camiones de basura que estaban en el lugar y que estaban asegurados.

Fernando Vilchis Contreras se ha caracterizado por proteger los tiraderos clandestinos de basura y alentar con su organización el desequilibrio ecológico; además de regentear los camiones de basura.

Los vecinos de La Monera han denunciado el foco de infección que representa el tiradero clandestino y que pone en riesgo la salud de mucha gente de la comunidad porque han desarrollado enfermedades en la piel.

“Tenemos fauna nociva hasta los terceros y cuartos pisos y han salido infinidad de animalitos que sabíamos que existía pero no lo habíamos visto personalmente. Con el aire todo se viene por todos lados...y nos hemos enfermado de la garganta y los ojos”, dijeron los vecinos.

Para presionar a la FGJEM, el diputado federal organizó este viernes dos bloqueos en los que recolectares de basura cerraron la circulación de la vía José López Portillo y Avenida Central y seguir operando sus basureros clandestinos.

En el bloqueo de la López Portillo estuvo encabezado por Giovany Reyes, familiar de Vilchis, y el de la avenida Central por María Luisa, quienes operan los tiraderos clandestinos.

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FGR