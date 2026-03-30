Ricardo Gallardo proyecta a San Luis Potosí a través de su turismo, arte y cultura.

El Gobierno del estado de San Luis Potosí trabaja sin límites para ofrecer a las y los potosinos, así como a los visitantes nacionales e internacionales, una experiencia turística única y extraordinaria en esta temporada vacacional, esto, a través del arte, la cultura y los sitios naturales que ofrecen las cuatro regiones de la entidad potosina, permitiendo, así, contar con diversas opciones de entretenimiento, recreación y diversión, enmarcado en un ambiente de paz y orden social que garantiza la seguridad de las personas.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobierno del estado dispone de toda la operatividad necesaria para comenzar con los magnos eventos que se realizarán durante esta temporada vacacional, destacándose el inicio de la Copa Potosí, torneo de futbol amateur en el que comenzó a rodar el balón exitosamente en las categorías infantiles, continuando con los encuentros estelares, varoniles y femeniles para disfrutar de la participación de exfutbolistas profesionales.

Por el lado cultural y artístico, en la Huasteca potosina comenzaron dos magnos eventos que proyectan su cultura y gastronomía entre los visitantes, como la Feria Nacional del Huapango en Tamazunchale, en la que diariamente se ofrecen presentaciones de este estilo musical, así como de su bailable, característico de una zona del país que comparte San Luis Potosí con otros estados aledaños. De igual forma, en Ciudad Valles se realiza la Feria Nacional de la Huasteca, conformada por una magna presentación de alimentos y tradiciones de dicha zona. En Soledad de Graciano Sánchez, en la Semana de Pascua, se realizará la Feria Nacional de la Enchilada, destacando este platillo típico de la zona Centro del Estado amenizado con una gran cartelera musical.

De igual forma, el Gobierno Estatal de San Luis Potosí anuncia que se encuentra todo listo para que se realice el evento más representativo de esta Semana Santa: la Procesión del Silencio, la cual es símbolo de tradición y cultura religiosa que coloca a nuestro Estado en los ojos del mundo, generando gran expectativa entre los miles de turistas que cada año vienen a la entidad potosina para apreciarla y disfrutarla. Finalmente, en estos días santos, también se destaca la Procesión de los Cristos que se realiza en el municipio de Villa de Pozos, la Fiesta de la Luz en la Catedral Metropolitana y la Quema de Judas en el Centro Histórico de la capital potosina.

En San Luis Potosí, la Semana Santa se vive sin límites ✨ con una de las tradiciones más profundas, históricas y solemnes: la Procesión del Silencio 🕯



Aparten la fecha 📅 y vivan de cerca esta emblemática celebración, una de las más grandes e importantes del país 🇲🇽, que nos… pic.twitter.com/0Jl8ZlMOVx — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) March 28, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR