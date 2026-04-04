Ricardo Gallardo inaugura la Feria Nacional de la Enchilada 2026

El centro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona durante la inauguración de la FENAE 2026.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, junto al alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, y la senadora Ruth González Silva, inauguraron la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026, un evento que enaltece la gastronomía y las tradiciones del centro de la entidad.

En un ambiente festivo, el gobernador destacó que la FENAE se ha posicionado como la mejor feria del Estado por la calidad artística que presenta su cartelera musical, además de la gran variedad de stands de comida típica, los juegos mecánicos gratis y un sinfín de atracciones para toda la familia.

Inauguración de la Feria Nacional de la Enchilada 2026. ı Foto: Cortesía

Previo a la presentación de Bronco, agrupación que inauguró el escenario musical de la FENAE, Ricardo Gallardo anunció a los más de 10 mil soledenses reunidos en la emblemática plaza principal que, desde su administración, seguirá impulsando el desarrollo del municipio con más infraestructura, más apoyos sociales y mejorando los servicios básicos, como agua potable, drenaje y calles pavimentadas, en beneficio de más personas.

Finalmente, el gobernador de San Luis Potosí reiteró la invitación a la población a disfrutar en familia los atractivos de esta edición de la Feria Nacional de la Enchilada, la cual se realizará del 4 al 12 de abril.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ante cientos de asistentes a la Feria Nacional de la Enchilada 2026. ı Foto: Cortesía

cehr