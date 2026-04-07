Defensa despliega 500 elementos en Chihuahua para reforzar seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó este 7 de abril un contingente de 500 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional hacia el estado de Chihuahua, con el objetivo de reforzar la presencia operativa en zonas consideradas prioritarias.

Informaron que el movimiento se realizó mediante un puente aéreo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde la Zona Aérea Militar, ubicada en Santa Lucía, Estado de México. El traslado se llevó a cabo en cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

Defensa refuerza la seguridad en el estado de Chihuahua.



A las 1320 horas del 7 de abril de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 500 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, iniciaron un despliegue vía aérea desde el Aeropuerto… pic.twitter.com/OsHBFtO9nf — @Defensamx (@Defensamx1) April 7, 2026

Los efectivos fueron enviados a los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, donde se integrarán a las labores que ya desarrollan en zonas militares en la entidad. Este refuerzo busca ampliar la cobertura de seguridad y fortalecer la coordinación interinstitucional en regiones con presencia de grupos delictivos.

Según lo detallado, la misión del personal desplegado consiste en ejecutar tareas de disuasión, prevención del delito y patrullajes, en estrecha colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Estas acciones tienen como finalidad generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

Asimismo, Defensa subrayó que todas las operaciones se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Este despliegue se sumó a otras acciones implementadas por el Gobierno federal en distintos puntos del país, como parte de la estrategia para contener la incidencia delictiva y reforzar la seguridad en regiones clave.

En el caso de Chihuahua, el envío de más personal refleja la relevancia que mantienen estos municipios dentro del esquema de atención prioritaria en materia de seguridad.

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MSL