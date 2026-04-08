En Veracruz 6 delitos de alto impacto, al alza

Este año arrancó en Veracruz con un marcado ascenso en seis delitos de alto impacto, lo que acentúa el clima de inseguridad que ha tenido lugar en los últimos meses del gobierno de Rocío Nahle García.

Los delitos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro, narcomenudeo, robo de auto y robo a transportista se agudizaron, al contrastar el primer bimestre del 2025 y el del 2026.

La inseguridad que se vive en el estado gobernado por la morenista Nahle García se ve reflejada en el aumento de 21 por ciento en los casos de homicidios dolosos, pues los expedientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron 114 en el 2025 y 138 un año después.

El Dato: ENTRE LAS CONDUCTAS delictivas comunes en la entidad están balaceras, asaltos a comercios y reclutamiento forzado de jóvenes por grupos criminales.

En uno de los casos más recientes de asesinatos, José Antolín Montero Alpírez, médico y exdirector del Hospital Regional de Poza Rica, fue encontrado muerto y con claras huellas de violencia el pasado 1 de abril, en la zona norte del estado de Veracruz.

El cuerpo de la víctima fue localizado en un terreno baldío de la colonia Revolución del municipio petrolero, muy cerca del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 78.

En la escena, a la que arribaron elementos de las secretarías de Seguridad Pública, Marina y Defensa Nacional, además de la Guardia Nacional y la policía municipal, estaba el cuerpo de la víctima, con el rostro cubierto con plástico.

El Tip: OTRO TIPO de delitos que aqueja a los veracruzanos es el cometido contra la seguridad sexual; en el 2025 hubo 3 mil 402 carpetas de investigación.

Otro caso que sucedió en días recientes es el de un hombre asesinado a balazos dentro de un bar en plena zona centro del municipio de San Andrés Tuxtla. Los agresores ingresaron al establecimiento ubicado en la calle Belisario Domínguez y abrieron fuego contra la víctima.

También las mujeres padecen la creciente inseguridad, pues Kenia Michelle Cordero Ramírez, de 27 años, fue asesinada la noche del jueves 2 de abril en la colonia Santa Clara, de Minatitlán, en el sur de Veracruz.

Los hechos ocurrieron cuando la joven salió de su domicilio, ubicado en la esquina de las calles Álvaro Obregón y Oaxaca, con dirección a una tienda de conveniencia cercana. En ese momento fue interceptada por dos sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

La víctima recibió múltiples impactos de bala, incluyendo un disparo en la cabeza. De acuerdo con testigos, uno de los atacantes se acercó para realizar un disparo final, antes de huir junto con su cómplice.

EL LASTRE. De igual manera, el delito de feminicidio reportó un aumento del 200 por ciento, ya que los casos fueron tres en el 2025 y nueve en el 2026.

En el caso del secuestro, este ilícito pasó de cinco a seis casos en los periodos referidos, mientras que el robo de auto varió de 316 a 462, lo que representa incrementos de 20 y de 46 por ciento, respectivamente.

Mientras tanto, el robo a transportista de carga, de manera violenta, pasó de 8 a 11 expedientes, y el narcomenudeo, de 434 a 726, lo que significa que estos ilícitos escalaron 25 y 67 por ciento.

El repunte delictivo, del que las cifras oficiales toman pulso, ya tiene un efecto inmediato en el ánimo ciudadano. En la capital Xalapa, en la ciudad de Veracruz y en Coatzacoalcos, tres de los enclaves de mayor relevancia demográfica y económica de la entidad, ha repuntado consecuentemente la percepción de inseguridad.

A nivel nacional, el 63.8 por ciento de los mexicanos que fueron consultados cree que vivir en su ciudad es inseguro.

SENSACIÓN DE INSEGURIDAD. En el caso de Veracruz, las tres localidades mencionadas son donde sus pobladores se sienten más inseguros de residir ahí.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) levantada periódicamente por el Inegi, Coatzacoalcos es el municipio veracruzano donde sus comunidades experimentan la mayor sensación de peligro, con 75.8 por ciento de la población. En otras palabras, tres de cada cuatro habitantes coinciden en su temor de ser víctimas de algún acto delictivo.

El puerto de Veracruz también destaca con el 62.7 por ciento de percepción, mientras que Xalapa reporta el 57 por ciento.

A pesar de estas condiciones, a las que se suma el desastre provocado por el derrame de petróleo en costas veracruzanas y que ha afectado varias localidades costeras, la mandataria estatal morenista resaltó el resultado positivo para la entidad en lo que se refiere a la afluencia turística reportada en el asueto de la Semana Santa, pero echó la culpa a la oposición por lo que ella misma definió como una campaña de desprestigio orquestada desde la oposición.

“GOLPISTAS”. Aseguró que durante la primera semana del periodo vacacional todo salió bien, a pesar de los “golpistas”, los grupos que “no saben ser oposición”.

“Podremos tener opiniones distintas, podrán no estar de acuerdo, porque esto así es, no debe haber una mentalidad uniforme, pero dañar Veracruz, no, de ninguna manera, en eso yo sí soy firme, en esto yo sí soy firme en salir, soy la gobernadora de Veracruz en todo momento, sea cual sea la circunstancia, voy a salir a defender a Veracruz, a impulsar a Veracruz”, declaró a medios locales el lunes pasado.

Nahle sostuvo que la campaña de desprestigio contra el estado es de políticos que no tienen altura de miras, los cuales, al criticar el derrame, se olvidaron que mucha gente en el estado vive del turismo.

La mandataria estatal apuntó que la ocupación hotelera registra buenos niveles y que playas y puntos turísticos siguen recibiendo visitantes, lo que refleja confianza en el estado y en sus condiciones.

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