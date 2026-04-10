Olas Altas recibe a miles de motociclistas en 2026.

La zona de Olas Altas recibió este viernes a miles de motociclistas que forman parte de la Semana Internacional de la Moto 2026.

Durante la tradicional comida de convivencia que se realiza año con año dentro de las actividades del evento motorizado, visitantes y locales disfrutaron de la actuación de grupos musicales en un ambiente de energía y hermandad biker.

Esta comida representa una muestra del orgullo gastronómico y la bienvenida calurosa que Mazatlán brinda a los motociclistas.

En el evento se sirven miles de platos con comida a motociclistas de todo México y el extranjero, siendo una tradición de camaradería de más de 30 años.

El programa de actividades de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 continuará este viernes por la noche en el Centro de Convenciones con un concierto tributo al Rock en Español con Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantesde Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro), además de Merenglas y Grupo Clase A, para cerrar con la actuación de Pancho Barraza.

El sábado se realizará el tradicional desfile por el Malecón y por la noche tocará el turno de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y la actuación estelar de Mago de Oz.

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JVR