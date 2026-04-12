Mazatlán cierra la Semana de la Moto 2026 con derrama de 975 mdp

Una vista aérea de la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026.

La Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026 cerró el sábado con el concierto del grupo español Mago de Oz, que reunió a miles de personas en el Centro de Convenciones.

Luego de tres días de diversas actividades, como exhibiciones acrobáticas, concursos, oferta gastronómica, paseos por la zona rural, desfile y conciertos musicales, el evento motorizado llegó a su fin con un impacto positivo en la economía de Mazatlán, e impulsando la actividad turística durante la Semana de Pascua.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la Semana Internacional de la Moto se consolida como uno de los motores económicos más potentes para el puerto en esta temporada vacacional.

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Participaron más de 15 mil motociclistas en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026. ı Foto: Cortesía

Además de generar una importante ocupación hotelera y consumo en restaurantes, bares, comercios y servicios turísticos, fortalece la proyección turística del puerto a nivel internacional.

“La Semana de la Moto es un evento estratégico que impulsa el turismo y fortalece la economía de Sinaloa. Su relevancia internacional posiciona a Mazatlán como un destino de talla internacional dentro del segmento de turismo MICE” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa



La funcionaria estatal afirmó que durante la Semana de Pascua, el puerto registró una ocupación hotelera del 82 por ciento, una afluencia turística de 233 mil 248 personas y una derrama económica de 975 millones de pesos.

Concierto para cerrar la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026. ı Foto: Cortesía

Lo anterior, gracias a los más de 15 mil motociclistas que participaron en el evento motorizado, así como a los miles de turistas que vacacionaron en el puerto y que disfrutaron del sol, la playa y el ambiente biker.

En su edición 30, la Semana Internacional de la Moto ofreció un cartel artístico que incluyó las actuaciones de los grupos Santa Grifa, Los Estrambóticos, Murrieta Sur, Merenglas, Grupo Clase A y el cantante Pancho Barraza.

Mago de Oz cerró la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026. ı Foto: Cortesía

Así como también un Tributo al Rock en Español con cantantes y músicos representativos del género, conciertos con las bandas Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers, Mago de Oz y el desfile por el Malecón, que contagió de energía y adrenalina a los miles de asistentes que lo disfrutaron.

“Bajo el liderazgo del gobernador Rubén Rocha Moya seguiremos impulsando eventos que generen bienestar y proyecten la grandeza de Sinaloa, de esta forma nos consolidamos como un destino competitivo y próspero, buscando que el crecimiento y el desarrollo lleguen a cada rincón de la entidad”, puntualizó Sosa Osuna.

cehr