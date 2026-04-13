Ismael Burgueño posiciona en la ONU modelo de gobierno en territorio impulsado por Sheinbaum.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, participó en un encuentro en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde representó a México ante el Comité de Expertos en Administración Pública. En este foro internacional, el alcalde expuso un modelo de gobierno basado en la cercanía con la ciudadanía, la evaluación constante y la coordinación institucional.

Burgueño explicó que la base de su administración es escuchar directamente a la población para diseñar políticas públicas efectivas.

“No puede haber una política pública bien aplicada si no lleva la voz y el sentir de la ciudadanía”, afirmó, al destacar que en México las decisiones se toman a partir de las necesidades reales de la gente.

El alcalde profundizó el papel del Gobierno de México para concretar resultados en territorio.

“La materialización está totalmente relacionada con el acompañamiento con el gobierno del país, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos está dando este gran respaldo a los municipios”, expresó.

Burgueño añadió que, en el caso de Tijuana, esta coordinación es clave por su dinámica fronteriza y migratoria, lo que exige una agenda activa y evaluación permanente para fortalecer los resultados alineados a los objetivos internacionales.

Tijuana fue elegida por la ONU, junto a Nuevo Laredo, como municipio ejemplo en políticas públicas. Desde Nueva York compartimos avances y reforzamos el compromiso con una ciudad más limpia, iluminada y segura. Gracias a Claudia Sheinbaum por su respaldo. pic.twitter.com/wx4d1nqZSg — Ismael Burgueño (@BurguenoTJ) April 13, 2026

La visión presentada por Burgueño fue respaldada por especialistas internacionales como Andrise Bass, del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Diplomacia, quien señaló que “acercar el gobierno a la gente es esencial para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, y destacó que las políticas públicas deben ser entendidas y construidas junto con la ciudadanía para poder implementarse con éxito.

En la misma línea, el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, subrayó la importancia de que los gobiernos locales tengan un papel activo.

“Es fundamental la alineación entre autoridades locales y nacionales para lograr los Objetivos para el Desarrollo Sostenible”, dijo.

Burgueño concluyó que este tipo de encuentros permiten compartir experiencias y fortalecer un modelo de gobierno basado en la participación ciudadana y la coordinación entre niveles de gobierno.

“Somos un gobierno de territorio que sigue el ejemplo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para trabajar de la mano con la ciudadanía y avanzar en una misma dirección”, afirmó, al destacar que la construcción de un país más justo requiere unidad, cercanía con la gente y colaboración permanente entre todos los órdenes de gobierno.

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JVR