Anuncian inversión por más de 13 mil mdp en 2026 para la conectividad y desarrollo de Oaxaca.

Con una inversión superior a 13 mil millones de pesos, el Gobierno de México y el Gobierno de Oaxaca impulsan un paquete de acciones estratégicas para mejorar la movilidad, generar empleos y llevar bienestar a las comunidades.

El Gobernador Salomón Jara Cruz respaldó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y destacó la importancia de esta normatividad para acelerar el desarrollo del estado.

“En Oaxaca sabemos de la urgencia de estar mejor comunicados, de generar empleos dignos y de detonar el desarrollo con bienestar”, expresó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que las acciones abarcan carreteras, caminos rurales y artesanales, puentes, infraestructura aeroportuaria, educativa y proyectos para el manejo de residuos sólidos.

Dentro de las acciones prioritarias se encuentra la carretera Mitla–Tehuantepec, donde el túnel El Tornillo sufrió un colapso. Tras la realización de los estudios geotécnicos correspondientes, se determinó que la reconstrucción se llevará a cabo mediante una vía alterna, por lo que ya no se intervendrá el túnel afectado.

Con mucho gusto recibimos en #Oaxaca al titular de @SICTmx, Jesús Antonio Esteva Medina quien nos compartió grandes noticias sobre las obras que conectan regiones, fortalecen comunidades y generan más empleos.



Agradecemos el respaldo de nuestra Presidenta @Claudiashein, quien, a… pic.twitter.com/rELGCi4kIe — Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 14, 2026

Próximamente se dará inicio a la construcción de los caminos de acceso, así como a todos los trabajos preliminares necesarios.

Entre otras obras destaca el eje carretero Salina Cruz–Zihuatanejo, donde se intervienen tramos clave con una inversión de 2 mil 757 millones de pesos. Asimismo, el Programa Lázaro Cárdenas del Río avanza en la modernización de más de mil kilómetros de vías.

El programa Mega Bachetón contempla la repavimentación de 787 kilómetros en 2026, mientras que continúa la rehabilitación de puentes y la atención a caminos rurales y artesanales en distintas regiones.

En infraestructura estratégica, el Aeropuerto de Puerto Escondido registra un avance del 43 por ciento, y se proyecta un Centro Integral de Residuos Sólidos con capacidad de mil 200 toneladas. En el sector educativo, se alistan nuevas intervenciones en planteles de nivel medio superior.

Finalmente, el Mandatario estatal subrayó que, en tres años, se han realizado más de 5 mil 300 obras en Oaxaca, con una inversión de 16 mil millones de pesos, consolidando al estado como referente en obra pública en el sur-sureste del país.

Estas acciones han permitido incrementar significativamente la inversión en carreteras, educación, agua potable, salud y vivienda, mejorando las condiciones de vida de miles de familias oaxaqueñas.

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JVR