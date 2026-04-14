Lorena Cuéllar impulsa inversión de más de 121.5 mdp en Tepetitla y Nopalucan, Tlaxcala.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena CuéllarCisneros, encabezó los “Encuentros Tlaxcaltecas” en Tepetitla de Lardizábal y Nopalucan, donde informó una inversión conjunta superior a 121.5 millones de pesos destinada a obra pública, seguridad y bienestar social.

En Tepetitla, la mandataria estatal destacó la aplicación de 72 millones de pesos, de los cuales 34 millones se destinan a acciones en salud, educación, deporte, medio ambiente e infraestructura urbana, incluyendo la construcción y rehabilitación de espacios deportivos y de salud, así como obras viales y de mejoramiento urbano.

Además, puntualizó que se realizaron mil 222 acciones en beneficio del campo y 812 acciones de vivienda, así como la instalación de un sistema C2 con una inversión de 6 millones de pesos.

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Cuéllar Cisneros anunció nuevas obras mediante el programa “Pesoa Peso”, como adoquinamientos y la construcción de un centro de salud y una Casa de Día para adultos mayores, al tiempo que proyectó que al cierre de 2026 se alcanzarán siete mil obras en todo el estado.

En Tepetitla, la transformación es una realidad.



Con el anuncio de los 72 millones de pesos destinados a salud, educación y seguridad, reafirmamos que nadie se queda atrás.



Estamos transformando el presente y el futuro de Tepetitla. pic.twitter.com/ibBS1oObLR — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) April 15, 2026

En materia de infraestructura estratégica, la gobernadora resaltó el saneamiento del río Zahuapan con una inversión inicial de mil millones de pesos y la construcción de un hospital regional del IMSS con un presupuesto de 5 mil millones de pesos.

En seguridad, informó que durante el primer trimestre se realizaron 340 puestas a disposición, lo que representa un incremento del 66 por ciento; además, se recuperaron 172 vehículos con reporte de robo, se aseguraron 17 armas de fuego, se detuvo a 141 personas y se decomisaron 308 dosis de droga.

En Nopalucan, la titular del Ejecutivo estatal destacó la asignación de más de 22 millones de pesos adicionales al presupuesto municipal, así como una inversión de 49.5 millones de pesos en obras como la construcción de una comandancia, instalación de C2, rehabilitación de unidad deportiva, modernización carretera y mejoras en plantas de tratamiento y escuelas.

Finalmente, la gobernadora subrayó que en este municipio se realizaron mil 153 acciones en el campo y 419 acciones de vivienda, además de impulsar proyectos estratégicos estatales como la Universidad Rosario Castellanos, el distribuidor vial en Chiautempan y el Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala.

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JVR