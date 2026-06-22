Liderazgos de Sinaloa, Grupo GPO y gobiernos federal y estatal coinciden en armonizar beneficios de planta de amoniaco para agricultura

Representantes de organizaciones agrícolas, productores y organismos del sector agropecuario de Sinaloa, manifestaron su respaldo a la operación de la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo, por los beneficios que traerá para la agricultura, pero también con los compromisos que se deben de signar con los pueblos de la región, para generar una justicia social que implique mayor desarrollo para ellos y sus familias.

Durante una reunión encabezada por el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, acompañado de Mauricio Rodríguez Alonso, representante de la Presidencia de la República y Christian Aldama, Director de Relaciones Públicas de Grupo Proman GPO, y del subsecretario de Gobierno Rodolfo Jiménez, los asistentes coincidieron en que el amoniaco es un insumo esencial para la producción de fertilizantes, indispensables para la productividad del campo y el abasto de alimentos.

Sin embargo, a la par del beneficio que significará para la agricultura sinaloense y la política de soberanía alimentaria que busca consolidar la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se coincidió en el hecho de que para los pueblos de la región, también debe de ir de la mano un plan de justicia social, que cubra las necesidades de la población y que sean parte del desarrollo que implicará el funcionamiento de la planta de amoniaco.

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Bello Esquivel enfatizó que es importante que en este proceso que se tiene de un avance del 80% de su construcción, la población y la sociedad conozcan realmente que el funcionamiento de la planta en sí, está aprobado bajo una serie de regulaciones internacionales que en todo momento salvaguardan su operación, minimizando todos los riesgos que implicaría su operatividad.

El Secretario de Agricultura resaltó que para Sinaloa es indudable la importancia del suministro del amoniaco para los agricultores y la certidumbre que da el hecho de tener a la mano un insumo tan esencial para hacer producir la tierra, además de los beneficios que conlleva el tener la planta en el Estado.

En ese sentido, Christian Aldama hizo una explicación detallada del funcionamiento de la planta que es la primera en la zona del pacifico, desde Alaska hasta la Patagonia y durante los 40 años que tiene operando la empresa en diferentes partes del mundo, jamás se ha presentado un solo incidente que ponga en riesgo a las personas o las zonas en donde se encuentran operando.

Para ello, agregó, de nueva cuenta se llevará a cabo una serie de trabajos de socialización de cómo funciona la planta de amoniaco, sin riesgos para la población y el medio ambiente, además de los miles de empleos que de manera directa ya está generando para la región.

Por su parte Rodríguez Alonso, expuso el impacto que implica para la agricultura mexicana y sinaloense, el hecho de no depender de importaciones de este insumo agrícola por la volatilidad en sus precios internacionales y las implicaciones de su traslado, pero también hay que trabajar en los beneficios que se deben de tener directamente con los habitantes de la región.

Aseguró que se trabajará desde la Presidencia de la República, para lograr conciliar públicamente que no existen riesgos para la población ni el medio ambiente y que además habrá beneficios directos para las comunidades de la región con compromisos que se establecerán entre la planta de GPO y el mismo Gobierno Federal, beneficios que impactarán de manera positiva en el nivel de vida de sus habitantes.

Los productores señalaron que México depende en gran medida de la importación de amoniaco para cubrir la demanda agrícola nacional, lo que genera riesgos de desabasto, mayores costos de producción y vulnerabilidad ante factores externos que afectan las cadenas de suministro.

En Sinaloa, principal productor de alimentos del país, esta situación es especialmente relevante. Cada ciclo agrícola requiere miles de toneladas de fertilizantes para atender cerca de 900 mil hectáreas cultivables, por lo que contar con una planta productora de amoniaco en el estado fortalecería la competitividad del sector.

Los líderes agrícolas destacaron que una fuente local de suministro permitiría reducir riesgos logísticos, mejorar la disponibilidad del producto, disminuir costos y brindar mayor certidumbre a los productores.

Los representantes del sector coincidieron en que la planta de GPO representa una inversión estratégica para el norte de Sinaloa y una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria, generar empleos, impulsar el desarrollo regional y consolidar la capacidad productiva del campo mexicano.

En ese sentido, llamaron a la sociedad sinaloense a conocer objetivamente los alcances y beneficios del proyecto, al considerar que garantizar la disponibilidad de insumos esenciales es clave para mantener la producción de alimentos y la competitividad del campo.

Durante la reunión, estuvieron presentes y participando de manera coincidente Jesús Alberto Rojo Plascencia, Presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa; Roberto Bazúa Campaña, Presidente de la AARC; Teodoro Menchaca, Presidente la AARSP; Miguel Angel López Miranda, dirigente de la LCA; Agustín Espinoza Lagunas, presidente de la COUC; Emilio González Gastélum, Presidente de la AURPAES; Noé Rocha, Presidente del Módulo V-1; Manuel de Jesús León Perea, Presidente de Morena Agropecuaria, Jesús Vega Acuña. Delegado de SADER en Sinaloa.

También, Jesús Ptrón Montalvo de Granos Patrón; Jorge Verdugo, director general de Grupo Impulsora; Rodrigo Castro Valenzuela, Angel Iván Rodríguez, Jorge Félix Rodríguez, Víctor Manuel Godoy Angulo, Director General de Grupo SACSA; Evelio Plata Inzunza, Francisco Meza, Presidente de la CCI; César Ojeda Ramos, Serapio Vargas, Presidente de la Unión Agrícola de Sinaloa, Silverio Díaz, Presidente de la UNTA, Manuel Hernández, Arnoldo Verdugo, Baltazar Hernández Encinas, Unión de Productores del Valle del Carrizo; Pedor Esparza, Presidente del Módulo 1.

Además, José Guadalupe Rivera Miranda, Wilber Hernán Arvizú, Ricardo Armenta Beltrán, Alejandro Rivera Montoya, Gumaro López Cuadras, Alfredo Rivera, Alberto Ribera, Ignacio Leal García, Presidente de Agrosin; Armado Uribe, Mujeres Agropecuarias; Reyna Alvarez, Presidenta de FDPAS; Andrés Gallardo, Presidente de UGOSEM; Alicia Valverde, Ulises Gaxiola Rodríguez, Secretario General del CAM, Rafael Rodríguez Castaños.

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