Carlos Torres Piña llama a fortalecer la unidad de la 4T para defender la soberanía nacional

Desde el municipio de Hidalgo, Michoacán, Carlos Torres Piña hizo un llamado a cerrar filas y privilegiar la unidad dentro de la Cuarta Transformación, al advertir que, frente a las presiones de la derecha, la principal fortaleza del movimiento debe ser la organización del pueblo para defender la soberanía nacional y respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante miles de asistentes reunidos en una Asamblea Informativa, sostuvo que la transformación atraviesa un momento que exige cohesión, trabajo territorial y cercanía con la ciudadanía, al señalar que quienes se oponen al proyecto de nación buscan dividir al movimiento para frenar los avances alcanzados en beneficio del pueblo.

“Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos. La derecha apuesta por la división, pero nuestra respuesta debe ser la organización, la unidad y el trabajo a ras de tierra para defender la soberanía de México y respaldar a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum” Carlos Torres Piña



Torres Piña convocó a las y los asistentes a fortalecer el trabajo casa por casa, recorriendo colonias, comunidades y tenencias para informar directamente a la población sobre las acciones y resultados del Gobierno Federal, convencido de que la organización territorial es la mejor herramienta para consolidar la transformación y evitar que regresen las políticas del pasado.

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Finalmente, afirmó que Michoacán seguirá siendo un estado comprometido con la defensa del proyecto nacional, por lo que llamó a todas y todos los integrantes del movimiento a privilegiar la unidad por encima de cualquier interés particular, convencido de que solo un pueblo organizado podrá seguir defendiendo la soberanía nacional y consolidando la transformación del país.

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