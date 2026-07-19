Termina vacaciones familiares

Enrique Alfaro viaja a España para arrancar pretemporada con el Valladolid

Exgobernador de Jalisco se integrará de inmediato a los trabajos de pretemporada con el club Real Valladolid

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco.
Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, concluyó su periodo de descanso vacacional e inició formalmente su viaje de regreso a España, donde se integrará de inmediato a los trabajos de pretemporada con el club Real Valladolid.

A través de su cuenta de Facebook, Alfaro Ramírez compartió detalles de lo que describió como un “viaje maravilloso” en compañía de su esposa e hijas, aprovechando el reencuentro familiar en un lugar significativo para ellos como parte de una celebración postergada por su pasado cumpleaños.

Tras recargar energías tanto en su tierra natal como con sus seres queridos, el exmandatario estatal se declaró listo para enfocarse de lleno en sus compromisos profesionales en el fútbol europeo. Su partida coincidió además con la expectativa deportiva en el país ibérico, mostrando su total respaldo al entorno local al cerrar su mensaje con un entusiasta “¡Hoy gana España!”.

cehr

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