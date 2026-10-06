Y ahora CNDH entra en confrontación con Querétaro por Mochila Segura

En medio del diferendo entre el Gobierno de México y el de Querétaro por un proyecto de colaboración entre la administración estatal con Estados Unidos, que pasó por alto la autorización federal, se abrió otro frente de disputa entre la gestión del panista Mauricio Kuri, ahora con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A través de un pronunciamiento público, el órgano autónomo rechazó “categóricamente” que en 2019 haya planteado prohibir la realización del Operativo Mochila Segura, como declaró la secretaria de Educación del estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, quien, dijo, refirió que “debido a las restricciones derivadas de una recomendación de la CNDH, no realizarían” el dispositivo en esa entidad, a raíz de que la semana pasada un menor de 13 años agredió a cuatro personas con un arma blanca en ese estado.

“De la recomendación 48/2019 no se desprende que se prohíba realizar el llamado Operativo Mochila Segura: Lo que en realidad se plantea es que se atiendan las observaciones y recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para el efecto de que se determine si es procedente la continuación del Operativo Mochila Segura y, en su caso, se aplique como una medida de protección y de cuidado a favor de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque de derechos humanos, que privilegie el interés superior de la niñez”, estableció la CNDH en su comunicación.

“No se puede ni siquiera inferir que la CNDH haya frenado el operativo, cuando la realidad es que se instó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a generar las condiciones que permitieran observar principios, como el del interés superior de la niñez, en la ejecución del mismo”, refutó.

Por lo tanto, concluyó el organismo, “es totalmente infundado lo señalado por la Secretaría de Educación Estatal de Querétaro y, lo que es más, su posición parte de una interpretación totalmente adversa al contenido de la recomendación 48/2019, por lo que se niega categóricamente que ese sea su alcance”.

Consideró inaplazable y urgente afrontar “la realidad que vivimos actualmente en los centros escolares”, con medidas que garanticen de manera efectiva la seguridad de niñas, niños y adolescentes, por lo que exhortó a las autoridades educativas para que, observando los derechos humanos, en conjunto con madres y padres de familia, docentes y estudiantes, acuerden planes de seguridad y protección “que eviten hechos como los ocurridos en la Secundaria General Número 13 de Torreón y en la Escuela Secundaria Esperanza Cabrera del propio estado de Querétaro”.

La CNDH desmiente haber frenado o restringido el “Operativo Mochila Segura”.



Consideramos inaplazable y urgente afrontar la realidad que viven actualmente los centros escolares y hacerlo con medidas idóneas que garanticen de manera efectiva la seguridad de las niñas, niños y… pic.twitter.com/olPKwJd1uY — CNDH en México (@CNDH) October 6, 2026

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