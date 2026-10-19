Blanca Merari, alcaldesa de Puerto Morelos, niega su detención tras cateo en su domicilio

Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos en Quintana Roo, negó su detención luego de que se diera a conocer un cateo en su domicilio.

De acuerdo con la información de medios locales, la Fiscalía General de la República realizó durante las primeras horas de este lunes un cateo en el edificio donde reside la alcaldesa.

Durante las primeras versiones que circularon se habló de la posible detención de Blanca Merari, sin embargo, la alcaldesa aclaró su situación legal.

“Quiero decirles a todos que no, en ningún momento fui detenida”, aclaró la alcaldesa ante medios de comunicación. De igual forma, confirmó las acciones por parte de la Fiscalía, “se llevó a cabo un cateo en un inmueble donde yo habito”.

#JustoAhora Da declaración breve Blanca Merari desmintiendo su detención. Afirma que el operativo federal fue en el domicilio donde renta y que la investigación va dirigida al dueño del inmueble. No informó sobre los delitos que se investigan. pic.twitter.com/W5N8l0OZFU — Israel Herrera (@IsraelHerreraMX) October 19, 2026

Explicó que, al contrario de lo que se había dicho, el cateo no fue por ella, sino por una acción en contra del dueño del inmueble, sin embargo, dijo que no sabe exactamente cuál es el delito que se le imputa.

Afirmó que la fiscalía le explicó en todo momento el procedimiento e incluso le indicaron cual era la carpeta de investigación abierta en caso de que fuera requerida.

“A nosotros hoy nos tocó cooperar con esta investigación, con este cateo”, dijo ante los medios, “en este inmueble me encontraba yo con mis dos hijas, estuvimos en todo momento bien informados”.

Todo el inmueble fue registrado, sin embargo, este solo sería uno de los terrenos en la mira de la fiscalía, pues explicó que son siete los inmuebles vinculados al mismo dueño.

Desde las primeras horas de este lunes, a través de redes sociales, se dieron a conocer algunos videos de agentes de la fiscalía en un inmueble que presuntamente correspondería a la residencia de la alcaldesa.

Hasta el momento, no se sabe cuál es la razón por la que se cateo el inmueble, ni quien es el dueño de este. La fiscalía del estado tampoco se pronunció al respeto.

La alcaldesa reiteró al final de la entrevista, que en ningún momento fue detenida.

#CirculaEnRedes 🔴La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades de Quintana Roo, realizó un cateo en el domicilio que habita como arrendataria la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, de acuerdo con reportes locales



A través de un… pic.twitter.com/aNOa6VrgJL — xevt - xhvt (@xevtfm) October 19, 2026

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