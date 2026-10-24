Detienen en Chiapas a ‘El Flaco’; aseguran arma, narcóticos y explosivo

Huzciel “N”, alias “El Flaco”, fue detenido en Acala, Chiapas, durante un operativo realizado por autoridades estatales y federales, en el que también fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos útiles, presuntos narcóticos y un artefacto explosivo.

La detención se realizó este sábado 24 de octubre, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva (GEP) y Grupo de Atención al Narcomenudeo (GAN), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

¿Quién es “El Flaco”, detenido en Acala?

De acuerdo con información preliminar de las investigaciones, Huzciel “N”, alias “El Flaco”, es identificado por las autoridades como posible generador de violencia en la región y estaría presuntamente relacionado con diversos hechos delictivos.

La SSP señaló que esta información forma parte de las investigaciones en curso, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar su posible participación en los delitos que se investigan y definir su situación jurídica conforme a derecho.

¿Qué aseguraron durante el operativo?

Además de la detención de “El Flaco”, las autoridades aseguraron diversas dosis y envoltorios con sustancias cuyas características son similares a narcóticos.

También fueron decomisados un arma de fuego calibre 9 milímetros, cartuchos útiles, un cargador y dos teléfonos celulares.

Entre lo asegurado se encuentra además un artefacto explosivo de fabricación industrial tipo granada de fragmentación, el cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias y peritajes necesarios.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo indicó que las instituciones participantes continuarán aportando información fortalecer las investigaciones relacionadas con el detenido y los objetos asegurados.

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MSL