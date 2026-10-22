Detienen en Culiacán a El Coco Ranas, sujeto ligado a emboscada a militares en 2016

Detienen en Culiacán a El Coco Ranas, sujeto ligado emboscada a militares en 2016.

En una operación conjunta efectuada en Culiacán, Sinaloa, integrantes de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano detuvieron a Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, y a tres personas más.

Derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las fuerzas federales y estatales concretaron la aprehensión de los cuatro individuos en la colonia Lomas del Sol, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Orlando “N” es identificado como jefe de la célula criminal “Los Ranas”, grupo afín a la facción “Los Chapitos” del “Cártel del Pacífico”.

“Orlando N (a) “El Coco Ranas” es jefe de la célula delictiva “Los Ranas” afín a la facción “Los Chapitos” del “Cártel del Pacífico”; además, es considerado generador de violencia en la zona norte de la capital del Estado de Sinaloa", informó la Defensa en un comunicado.

Asimismo, las autoridades institucionales lo consideran un generador de violencia en la zona norte de la capital del estado de Sinaloa.

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Se informa que en una operación coordinada fue detenido Orlando N (a) "El Coco Ranas", jefe de la célula delictiva "Los Ranas", afín al "Cartel del Pacífico".



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De acuerdo con el informe oficial, el presunto líder delictivo participó en la emboscada perpetrada contra personal militar el 30 de septiembre de 2016. En aquel suceso perdieron la vida cinco elementos de las Fuerzas Armadas y diez más resultaron heridos.

Durante el despliegue operativo en la colonia Lomas del Sol, a los cuatro detenidos se les aseguró un cargamento compuesto por armamento, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

El material bélico y las personas aprehendidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa. La autoridad ministerial continuará con las investigaciones, las diligencias periciales correspondientes y la determinación de la situación jurídica de los imputados.

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JVR