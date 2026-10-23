Detienen en Jalisco a estadounidense que era buscado por homicidio en San Diego, California.

Elementos de seguridad detuvieron en la colonia Residencial Poniente del municipio de Zapopan a Miguel “N”, de 36 años de edad, conocido como “Compa Mike 517”, tras un fuerte operativo realizado en Jalisco.

El sujeto, de nacionalidad estadounidense, contaba con una orden de aprehensión vigente emitida en San Diego, California, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y faltas contra la salud.

La aprehensión del individuo se logró como resultado de un despliegue de inteligencia tierra-aire sobre la zona de Valle Real.

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En la intervención participaron elementos de la Comisaría de Inteligencia, la Policía Cibernética y la Unidad de Drones de la corporación estatal, en coordinación previa con el Servicio de Marshals de los Estados Unidos.

Durante el despliegue operativo, las fuerzas de seguridad interceptaron al individuo sobre el cruce de las avenidas Central Guillermo González Camarena y Urbano San Román Gómez.

La captura requirió un amplio dispositivo ejecutado por la policía estatal y fuerzas federales, el cual incluyó el uso de un helicóptero y generó diversas reacciones en redes sociales por el número de efectivos presentes.

Tras confirmar de manera formal la identidad del prófugo, quien era buscado desde junio pasado por las autoridades norteamericanas, los oficiales procedieron a su aseguramiento.

Miguel “N” fue puesto a disposición y trasladado a las instalaciones de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) para dar seguimiento a los trámites legales correspondientes.

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JVR