Cozumel tendrá por primera vez vuelo directo desde Europa, adelanta Mara Lezama; conectará con Milán

Cozumel. — Por primera vez en su historia, Cozumel tendrá un vuelo directo desde Europa con la apertura de la ruta Milán Malpensa-Cozumel, que iniciará operaciones el próximo 24 de diciembre de 2026, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Cozumel estrenará el primer vuelo desde Europa, conectando Milán-Cozumel, Cozumel-Milán. Seguimos abriendo nuevas puertas al mundo para que más visitantes, viajeras y viajeros descubran la belleza de Cozumel, de la Isla de las Golondrinas y todo lo que ofrece nuestro Caribe Mexicano”, expresó.

La nueva conexión será operada los jueves por la aerolínea Neos, perteneciente a Alpitour World, grupo turístico que moviliza a más de 3.3 millones de viajeros al año, y utilizará aeronaves Boeing 787 Dreamliner.

La Gobernadora reconoció las adecuaciones realizadas por Grupo ASUR en el Aeropuerto Internacional de Cozumel para hacer posible la operación de esta nueva conexión, así como los trabajos de promoción desarrollados de manera conjunta por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo del Estado para concretar la llegada de este nuevo mercado.

Mara Lezama destacó que esta nueva ruta fortalece la estrategia de diversificación de mercados internacionales y amplía las posibilidades de atraer visitantes europeos directamente a Cozumel, además de complementar las operaciones que Neos ya mantiene hacia Cancún. Además afirmó que el Gobierno del Estado continuará trabajando con la industria turística y las aerolíneas para ampliar la conectividad internacional.

“Bienvenidas y bienvenidos al Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones”, concluyó.

Te puede interesar:

- Llueven críticas de partidos y consejeros a Taddei... ella acusa ataque a todo el INE

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR