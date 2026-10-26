Tere Jiménez entrega centro de innovación agroempresarial de 13 mdp en El Llano

La gobernadora Tere Jiménez encabeza la inauguración del nuevo Centro de Innovación en el Tecnológico El Llano.

En el marco del 48 aniversario del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera e inauguró el Centro de Innovación, Desarrollo e Inteligencia Agroempresarial (CIDIA), un nuevo espacio destinado a fortalecer la formación de profesionistas, la investigación científica y el desarrollo de soluciones tecnológicas para los sectores agroindustrial y empresarial.

Con una inversión superior a los 13 millones de pesos, esta infraestructura representa un paso más en el fortalecimiento de la educación tecnológica en Aguascalientes y abre nuevas oportunidades para que las y los estudiantes desarrollen proyectos capaces de responder a los desafíos del campo y de la actividad productiva.

La gobernadora Tere Jiménez encabeza la inauguración del nuevo Centro de Innovación en el Tecnológico El Llano. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

“En Aguascalientes, creemos en el talento de nuestras y nuestros jóvenes, en la educación y en la innovación como motores para construir un mejor futuro; por eso, vamos a seguir apoyando al Instituto Tecnológico El Llano, para que continúe creciendo, formando profesionistas y desarrollando soluciones que beneficien no solamente a Aguascalientes, sino que puedan trascender fronteras y contribuir al mundo entero. Hoy, entregamos una nueva infraestructura, con una inversión superior a los 13 millones de pesos, que permitirá fortalecer la investigación, impulsar nuevas ideas y acercar todavía más a las y los estudiantes a las necesidades reales del sector productivo. Cuenten con nosotros, desde el Gobierno del Estado, para seguir abonando al crecimiento de esta institución. Muchas felicidades a sus docentes, estudiantes y a toda la comunidad tecnológica por estos 48 años de historia, esfuerzo y compromiso con Aguascalientes”, destacó la gobernadora.

El nuevo espacio académico impulsará la investigación, el desarrollo tecnológico y la competitividad productiva en Aguascalientes. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Como parte de la celebración, Tere Jiménez develó la placa inaugural del CIDIA, proyecto respaldado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFI) y del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA).

Durante el evento, Marco Polo Mendoza Otero, secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México, expresó su satisfacción por acompañar a la comunidad educativa en la celebración de este aniversario y reconoció la importancia de seguir impulsando espacios de excelencia que favorezcan la innovación.

Proyectos estudiantiles destacados fueron reconocidos durante la ceremonia encabezada por la gobernadora Tere Jiménez. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Destacó que las y los estudiantes de la institución están llamados a convertirse en futuros empresarios, profesionistas y representantes de la sociedad, por lo que resulta fundamental brindarles herramientas e infraestructura que fortalezcan sus capacidades y les permitan contribuir al desarrollo del país.

Por su parte, Salvador Hernández Ramos, presidente municipal interino de El Llano, felicitó al instituto por sus 48 años de historia, esfuerzo y compromiso con la educación. Asimismo, reconoció su papel como semillero de jóvenes que contribuyen al crecimiento del municipio y de Aguascalientes.

El nuevo espacio académico impulsará la investigación, el desarrollo tecnológico y la competitividad productiva en Aguascalientes. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

En su intervención, Cristhian Torres Millarez, director del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, agradeció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez y destacó que la comunidad tecnológica comparte el compromiso de ofrecer educación de calidad, impulsar la innovación y preparar profesionistas capaces de responder a los retos actuales.

El aniversario también fue escenario para reconocer el talento, la creatividad y la capacidad innovadora de las y los estudiantes que han destacado en competencias científicas y tecnológicas.

Autoridades estatales y educativas develan la placa conmemorativa del CIDIA en el marco del 48 aniversario de la institución. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Entre los proyectos reconocidos se encuentra Aqua Smart Filter, que obtuvo el primer lugar en Expo Ciencias Aguascalientes 2026 y consiguió su pase para representar a México en ExpoCiencias Internacional ESI 2027, que se celebrará en Kuwait.

Asimismo, se distinguió al equipo creador de Nopali Snacks, proyecto que logró su clasificación a la etapa nacional de InnovaTecNM 2026 en la categoría Bienes de Consumo Final.

Proyectos estudiantiles destacados fueron reconocidos durante la ceremonia encabezada por la gobernadora Tere Jiménez. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Durante el evento también se entregaron reconocimientos al personal docente y administrativo por sus 10, 15 y 35 años de servicio, en reconocimiento a su dedicación y a la contribución que han realizado durante décadas a la formación de distintas generaciones de profesionistas.

En esta ceremonia, acompañaron a la gobernadora Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Francisco Rangel Cáseres, director de Educación Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes; J. Jesús Lara Ramírez, director general del IIFEA, y Zaira Janely Martínez Núñez, alumna de la institución.

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