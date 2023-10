Abogados de Morelos exigen paz y seguridad

Este lunes, integrantes de ocho colegios y organizaciones de abogados y juristas realizaron un acto de protesta en el centro de Cuernavaca, durante el cual exigieron que cese la violencia, que llegue la paz y que las autoridades garanticen condiciones de seguridad para quienes ejercen esta profesión.

Durante la concentración, los manifestantes exigieron justicia por el asesinato, el pasado sábado, del litigante Juan Carlos Olallo Flores, en el municipio de Cuautla.

El jurista se encontraba en el interior de un taller mecánico en la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Otilio Montaño, cuando llegaron varios sicarios en motocicletas y lo ejecutaron a tiros.

En lo que va del gobierno de Cuauhtémoc Blanco han sido asesinados al menos 22 abogados en distintos municipios del estado de Morelos.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, A.C. César Ricardo García Bravo, leyó un pronunciamiento, en el que expresó: “Ya basta de tantas muertes, ya basta de tanta inseguridad”.

Añadió: “Las y los profesionales del derecho demandamos garantías para poder desarrollar nuestra actividad, exigimos se genere con urgencia un protocolo para la protección de los abogados, uno que garantice su integridad, pero ante todo su vida; instamos a que la muerte de nuestro compañero no quede impune, que no sea uno más de la lista de las estadísticas, estamos cansados de pretextos y excusas, señores, hagan su trabajo y si no pueden, permitan que otros lo hagan”.

El pronunciamiento fue suscrito por las ocho organizaciones cuyos representantes participaron en el acto, durante el cual colocaron ofrendas florales en memoria de los caídos.

Colegas y amigos del abogado asesinado el sábado hicieron una guardia y pusieron en la plancha del Zócalo una corona de flores blancas y en el centro la foto del penalista.

De acuerdo con medios locales, Olallo ya había sido víctima de un atentado, el pasado 1 de abril, por lo que amigos y familiares le recomendaron que se fuera del municipio, a lo que él se negó.

Ocho días después un abogado murió y una mujer resultó herida luego de que fueran atacados a balazos cuando se encontraban en el exterior de Ciudad Judicial, en Cuautla.

De acuerdo con los reportes, sujetos armados abrieron fuego en contra de las personas que estaban en un vehículo afuera de los juzgados y se dieron a la fuga.

En junio de este año un grupo de juristas presentó una demanda de juicio político en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y posteriormente llamó a “tomar las calles y las instituciones” ante el “fracaso” de la administración del exfutbolista.