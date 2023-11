Con agua hirviendo, queman a perrita pitbull en Chetumal.

Un caso de maltrato animal se ha hecho viral en redes sociales. Una perrita pitbull fue atacada por personas, quienes presuntamente le aventaron agua hirviendo en la cara.

El can presenta heridas graves provocadas por lo caliente del agua. El animal presenta afectaciones en uno de sus ojos.

De acuerdo con los primeros reportes, el caso ocurrió en Fraccionamiento Caribe, en Chetumal, Quintana Roo.

Después de que el caso se hizo viral, la población comenzó a pedir justicia a las autoridades, pues las imágenes son completamente devastadoras.

Hasta el momento no se sabe el motivo por el cual quemaron a la perrita en Chetumal.

La población afirmó que no hay ningún fin que justifique la acción que le hicieron a esta perrita.

En Facebook, la usuaria Andy Contre denunció la situación y solicitó apoyo para el animal que tiene lastimada la mitad de la casa.

“Apareció en mi trabajo toda lastimada de la cara, ya había venido días anteriores, solo que por motivos de mi lugar de trabajo no la puedo dejar estar aquí adentro. Cada vez que venía estaba bien, pero ayer no se asomó para nada aquí y hoy apenas vino toda lastimada de la cara, no sé si gente mala le hizo algo, pero está muy lastimada, la verdad yo no tengo el recurso ni el tiempo”, lamentó.

Por lo anterior, pidió ayuda a un veterinario para revirar al animalito.

“Si alguien puede venir por ella y llevarla al veterinario, yo no la puedo tener aquí; si alguien tiene la posibilidad de ayudarla, se lo agradecería mucho”, escribió.

"Hoy apenas vino toda lastimada de la cara, no sé si gente mala le hizo algo", acusaron en redes sociales. Foto: Especial.

Los vecinos de la zona se organizaron para buscar al responsable o responsables de tan horripilante hecho. Varias personas buscan justicia para el animalito, y quieren llevar a los responsables ante las autoridades para que paguen por este mal.

