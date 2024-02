Armenta convive con jóvenes de todo el Estado para reafirmar compromiso de seguir trabajando por ellos

Con una convivencia con líderes de las juventudes de Puebla, el senador Alejandro Armenta reafirmó su compromiso por impulsar su participación en la vida activa del estado como parte fundamental de la cuarta transformación, “es un convivio para ustedes es un acto de agradecimiento y es un mensaje de que vamos con los jóvenes auténticamente las los les vamos con todos”.

Invitado por jóvenes de todo el estado, compartieron alimentos que fueron servidos mesa por mesa por el propio senador Alejandro Armenta como un ejemplo del consejo que le fue heredado en el inicio de su vida como servidor público, “a lo largo de mi vida he impulsado a jóvenes que hoy son secretarios, ya fueron presidentes, diputados locales y federales; tenemos que fortalecer a esta nueva generación de la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum; y este es un convivio de ustedes, lo que vieron que hicimos no es nada extraordinario es lo que nos enseñan nuestros padres, a mí me educó mi abuelita con tres valores, ser útil, acomedido y agradecido”.

El senador Alejandro Armenta sirve alimentos durante el encuentro con jóvenes líderes en Puebla. Foto: Especial

Durante la convivencia mesa por mesa y en el diálogo cercano con los asistentes, los invitó a luchar por sus sueños con el respaldo del trabajo legislativo que realiza en el Senado de la República, “quiero decirles que cuando tenía 18, 19 años como ustedes, debo decirles que hubo gente de 60-70 años que creyó en mí, y eso me permitió iniciar una vida pública desde hace más de tres décadas; entonces yo creo en los jóvenes auténticamente, y eso que hicieron en mí hace 30 años yo lo voy a hacer con ustedes donde esté siempre”.

Mensaje de Alejandro Armenta. Gráfico: La Razón de México

Al final. el senador Armenta les pidió que construyan el presente y el futuro de Puebla con una visión integral, sin distinción de clases sociales, como un equipo lleno de sueños y esperanza dejando que más jóvenes se apropien del movimiento, porque “la transformación es de jóvenes o no es transformación”.

