Refinería Dos Bocas no contamina ríos cercanos: gobernador de Tabasco

El gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, aseguró que la Refinería Dos Bocas no realiza descargas de agua en los ríos cercanos, esto ya que percadores y habitantes de Puerto Ceiba han denunciado la muerte de la fauna de estos y cambio en el color del agua.

Medios locales han informado sobre la muerte de peces en el Río Seco, sin embargo, el gobierno estatal descartó que se deba a la refinería en una entrevista con el medio Telereportaje.

Lo corroboramos, no hace emisiones a los cuerpos de agua circundantes, es decir, no, no le aporta ningún tipo de desagüe o esto al río y a los que está ahí alrededor