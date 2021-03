Asesinato de Victoria Salazar: Protestan en Quintana Roo para exigir justicia

Decenas de mujeres, colectivos y activistas se reunieron esta tarde en distintos puntos de Quintana Roo para exigir justicia tras el asesinato de la mujer salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, por elementos de la Policía Municipal de Tulum, ocurrido el pasado sábado.

Distintos contingentes se dieron cita a las afueras del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, en Playa del Carmen, Holbox y en Tulum, desde donde avanzaron con pancartas y consignas para externar el hartazgo ante los hechos de violencia de las últimas horas.

En Tulum, donde ocurrieron los hechos, el Colectivo Feminista de Tulum encabezó la manifestación al grito de "Victoria no se murió, la mató la Policía de Quintana Roo", "la policía no nos cuida, nos mata" y "no estoy a salvo en ningún lugar".

Con consignas como #justiciaparavictoria y la queremos viva ni una mas, policias corruptos cientos de personas se han hecho prensente en la marcha para pedir justicia por el asesinato de la Salvadoreña en Tulum Quintana Ro. pic.twitter.com/SnpHLmghhy — 🅼🆁_🆂🅿🅸🅳🅴🆁🆂🆅 (@mr_spidersv) March 29, 2021

En Chetumal, el contingente encabezado por Marea Verde se dio cita a las 17:30 horas para avanzar rumbo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde encabezaron un mitin para demandar justicia por Victoria y otras tres mujeres quienes fueron asesinadas en las últimas horas en la entidad.

Durante el fin de semana otras tres mujeres fueron asesinadas en el estado de Quintana Roo, lo que ocasionó indignación y provocó el llamado de organizaciones civiles y autoridades para evitar estos actos violentos.

Este domingo, se informó la muerte de Karla, una taxista cuyo cuerpo fue localizado en Holbox y otra mujer de 18 años asesinada en Cancún.