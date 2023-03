Balaceras ocasionan pánico en Matamoros

Una balacera y persecución entre elementos de la Guardia Estatal y civiles armados en el municipio de Matamoros, Tamaulipas registrados la tarde del viernes dejó como saldo preliminar una mujer fallecida, por una bala perdida.

De acuerdo a reportes locales la mujer circulaba por las calles de la localidad cuando quedó en medio del fuego cruzado y hasta el cierre de esta edición, es la única persona muerta de manera oficial.

Momentos después la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que fueron dos incidentes armados entre personas civiles no identificadas las que produjeron las balaceras, además, lamentó la pérdida de vidas humanas y los lesionados que se presentaron en los ataques. Por ese motivo, indicó que las corporaciones federales y estatales realizaron presencia y recorridos en la zona para dar con los responsables.

La dependencia pidió a la población resguardarse en sus hogares y no enviar a sus hijos a la escuela, luego de los hechos a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. “Se recomienda a la población en general, mantenerse en casa para no exponer su integridad, solicitando a los padres de familia y maestros de ser posible eviten enviar a sus hijos a la escuela, la Secretaría de Educación coordinará que no haya problema”, indicó.

Fue tal el grado de peligro en la localidad, que para evitar cualquier emergencia la Secretaría de Educación del estado suspendió las clases en todos los niveles educativos del turno vespertino y de igual manera, pidió a la ciudadanía mantenerse en sus casas mientras hay emergencia; situación que fue tomada de mala manera por algunos padres que ya habían enviado a sus hijos a las aulas, por lo que aseguraron que era más peligroso regresarlos que dejarlos ahí.

Hasta la noche del viernes, esa dependencia no precisó si regresarán a las actividades de manera normal el siguiente lunes, pero se espera que sea así ya que se atraviesan dos días de asueto. En tanto, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal permanecerán en la zona hasta que sea segura, de acuerdo con lo informado.

A través de redes sociales se viralizaron videos en los que se ve un comando armado levantar a personas heridas, tras el tiroteo que se llevó a cabo. En las imágenes se ve a los sicarios con armas largas y chalecos tácticos colocar una camioneta en medio de una calle, a pesar de la alta circulación que se estaba registrando en esos momentos. Mientras los automovilistas tratan de salir de la zona, los criminales suben a una persona con vida a la parte trasera de una camioneta; sin oponer resistencia, la persona es levantada a la fuerza y solo se limita a ver a sus agresores. En la misma secuencia, arrastran a otras dos personas que se encuentran — al parecer sin vida— al vehículo, mientras los conductores ven la escena y salen del lugar.

Al menos tres sicarios suben una y otra vez al vehículo para “aventar” a las personas para seguir su camino. A lo lejos se escuchan los “códigos” de las patrullas que se acercan al sitio, pero no es motivo de preocupación de los criminales, quienes siguen realizando las acciones con total tranquilidad.

Los usuarios en redes aseguran tener miedo porque en el lugar no hay libertad de tránsito, además que aseguran que las personas que fueron levantadas, eran parte de “la maña”.

Hasta el cierre de esta edición no hay reporte oficial de más víctimas o personas detenidas, aunque personas que fueron testigos de los hechos aseguran que sí se generaron bajas por parte de los criminales.