Ahora matan a 9 en Puebla; en era Barbosa crece 259% narcomenudeo

La “ejecución” ayer de nueve personas, reconocida como tal por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, puso bajo la lupa a este estado, en donde el delito de narcomenudeo se ha incrementado en un 259.5 por ciento desde el 2019, cuando el morenista asumió el cargo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Y es precisamente este delito, según el gobernador, lo que está detrás de la matanza de nueve personas –seis hombres y tres mujeres— en el municipio de Atlixco ocurrida durante la madrugada de ayer.

“La información que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados, no voy a dar opiniones que le corresponda a la autoridad investigadora decirlos pero al parecer no son de Atlixco ni son poblanos. Fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas”, explicó Barbosa en conferencia de prensa.

De acuerdo con el SESNSP, durante el 2019 se abrieron 484 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo en el estado de Puebla, cifra que llegó a mil 740 en 2021, lo que representa un incremento del 259.5 por ciento.

A partir de que Miguel Barbosa tomó posesión como gobernador del estado, el 1 de agosto del 2019, la incidencia de este delito registró un incremento paulatino.

En julio de ese año, último mes del gobierno interino, se abrieron 47 carpetas de investigación; durante agosto, primer mes de la gestión de Barbosa, la cifra bajó a 37 y un mes después se alcanzó de nuevo el nivel de 47.

Pero dos años y medio después, es decir, durante enero de este 2022 -último mes del que se tienen datos oficiales- la cifra de carpetas abiertas por narcomenudeo llegó a 175.

El narcomenudeo, con el que según Barbosa está relacionada la matanza de ayer, es un delito del fuero común, por lo que tanto su prevención como su persecución corresponde a autoridades e institiuciones de procuración de justicia estatales.

La información que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados, no voy a dar opiniones que le corresponda a la autoridad investigadora decirlos pero al parecer no son de Atlixco ni son poblanos

Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla

La ejecución

De acuerdo con reportes de medios locales, vecinos de la calle 27 Poniente, entre la 3 y las 5 Sur; a unos metros de la Secundaria Técnica 3, en la colonia Francisco I. Madero, municipio de Atlixco, escucharon detonaciones de arma de fuego la madrugada de este miércoles al interior de una casa.

En un principio se especuló que había sido una riña entre familiares; sin embargo, después se supo que habían sido asesinadas nueve personas, tres mujeres y seis hombres, y que un varón más que los acompañaba resultó herido con balazos en las piernas y en la cabeza.

Por la noche circuló la versión de que esta persona también perdió la vida, lo que, hasta el cierre de esta edición, no había sido confirmado de manera oficial.

Los cuerpos de tres de las víctimas fueron encontrados en la vía pública y los de los otros seis dentro de un inmueble.

Sobre el móvil, se dijo que fue porque las personas asesinadas robaron una maleta de droga, sin embargo, autoridades tampoco lo han confirmado.

Con la matanza de ayer suman 14 asesinatos violentos en menos de una semana en el estado de Puebla, toda vez que el jueves 3 de este mes cinco personas fueron ejecutadas en el municipio de Ciudad Serdán.

Los cinco asesinados —cuatro hombres y una mujer— eran miembros de una familia y sus cuerpos fueron encontrados en calles del municipio con heridas de bala en varias partes del cuerpo y con el tiro de gracia.

En esa ocasión, el gobernador Barbosa utilizó prácticamente el mismo argumento para tratar de explicar el crimen: se trató de “una rivalidad entre bandas”.

La ola de violencia registrada en la más reciente semana obliga a voltear hacia Puebla, una entidad que durante años se ha caracterizado por ser el centro de operaciones de bandas de la delincuencia organizada dedicadas al huachicol.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, Puebla es el segundo estado del país con más reportes sobre tomas clandestinas de combustible, con seis mil 155 acumuladas durante el 2021.

Es conocido el Triágulo Rojo del huachicol, integrado por los municipios de Acajete, Tepaca, Tecamachalco, Acatzingo, Quecholac y Palmar del Bravo, una región en donde el gobierno lo ejercen, en los hechos, los grupos delincuenciales que viven del robo de combustible.

Las recientes ejecuciones de Ciudad del Carmen y Atlixco llevan a suponer que los grupos del crimen organizado ham empezado a extender su campo de acción más allá de ese famoso Triángulo Rojo y que en Puebla hay una fuerte actividad delictiva, más allá del huachicol.

El dato: El ataque armado fue contra diez personas; nueve de ellas murieron y uno más sobrevivió pero quedó gravemente herido, con lesiones por arma de fuego en piernas y cabeza.

México, 1er lugar mundial en mercados criminales: ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que México se encuentra en el primer lugar de mercados criminales a nivel mundial, por encima de países como Colombia, Nigeria o Myanmar, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado 2021.

En el primer reporte de la organización internacional, que será actualizado cada dos años, el top de países con esta problemática la encabeza México; le siguen Colombia, Nigeria, Myanmar, Irán, Arabia Saudita, Afganistán, Emiratos Árabes, Kenia, Tanzania, Brasil, Congo, Tailandia y Turquía, en una lista de 193 naciones.

Los mercados criminales son conjuntos de redes delictivas organizadas que se benefician de la venta de “productos” ilegales, siempre que haya demanda de ellos. El Índice mide 10 de esos mercados: trata de personas, comercio de cannabis, tráfico de armas, tráfico de personas, delitos contra la fauna, comercio de drogas sintéticas, comercio de cocaína, delitos contra los recursos no renovables, comercio de heroína y delitos contra la flora.

México se destaca en el comercio de drogas como cocaína, heroína, cannabis y drogas sintéticas. Otros delitos en los que el país tiene altos niveles de criminalidad son la trata de personas, el tráfico de personas, delitos ambientales y contra la fauna.

La trata de personas implica una forma de coacción, engaño, secuestro o fraude, y se lleva a cabo con fines de explotación sexual, mientras que el tráfico de personas se da principalmente en temas migrantes.

Los delitos contra la flora implican tanto el comercio ilícito como la posesión de especies amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), así como de otras especies protegidas por la legislación nacional.

El Índice considera la producción, distribución, venta y consumo de droga, con opioides sintéticos que se consideran dentro de la categoría de drogas sintéticas.

De acuerdo con la ONU, los traficantes controlan el territorio mexicano a través de sobornos a autoridades e intimidaciones, así como la extensión de su presencia a través de la fragmentación de pequeñas células. Incluso, alertó que se pueden dedicar a otros ilícitos, como extorsión o secuestro.

En entrevista con La Razón, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, aseguró que México enfrenta con un grave problema de impunidad en el combate a los delitos, así como de explotación de recursos naturales, de animales y de diversos productos en los que puede ingresar el crimen organizado.

La directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, reconoció que la situación que atraviesa el país es muy grave, ya que los índices delictivos se proyectan al alza y los grupos criminales mantienen el control, aparte de que las autoridades federales no los combaten.

Con información de Jorge Butrón