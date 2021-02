Barbosa culpa a Tony Gali y Moreno Valle de “maquinaria electoral” en años anteriores

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que en la entidad “no existe una maquinaria electoral” para favorecer a ningún partido rumbo al proceso de junio próximo, como lo hicieron en su momento los exgobernadores José Antonio Gali y Rafael Moreno Valle.

En conferencia, el mandatario estatal dijo que a ninguna dependencia del gobierno, universidad, sindicato o trabajador, se le han girado instrucciones para tener una línea electoral, ya que en Puebla cada ciudadano es responsable de elegir su opción.

No existe una maquinaria electoral en todo el gobierno del estado. No he vinculado los trabajos de la dependencia a la cuestión electoral, nadie de las universidades opera con los alumnos o con los padres de familia como lo hizo Tony Gali y Moreno Valle. Nadie de los sindicatos tiene una línea electora Miguel Barbosa, gobernador de Puebla

Miguel Barbosa aseguró que están apurándose para arrancar programas sociales antes de que comiencen las campañas ya que no desean que se tomen tintes políticos o electorales. “No habrá operación política ni distracción para obtener recursos para campañas”.

Además dijo que no habrá ningún condicionamiento a ningún programa social, pues todos serán entregados de manera normal, aparte de que se entregan de manera directa y no con líderes. “No vamos a permitir el inicio de obras para el condicionamiento electoral, no lo voy a permitir y no voy a ser un simulador. Me quiero ganar el respeto de los poblanos.

