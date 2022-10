Calderón acusa a Manuel Espino por propuesta de diálogo con criminales; “hay más delito aquí”, señala

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusó que Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, negoció con los carteles con reconocimiento y autorización del Gobierno.

Por medio de un mensaje en redes sociales el panista aseguró que el diálogo con criminales es un delito, por lo que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador y sus allegados son quienes deberían estar bajo investigación.

“Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando. Quienes deberían estar preocupados por las ´investigaciones internacionales´ son ellos”, manifestó Calderón.

El mensaje del expresidente, Felipe Calderón, sobre el planteamiento de Manuel Espino Foto: Captura de Pantalla

Esto ocurrió luego de que en un foro de “Seguridad y justicia por un México mejor” que fue celebrado en el Senado de la República, Manuel Espino, aseguró que le sugirió al Gobierno pactar con grupos criminales.

Además, el expresidente nacional del PAN, explicó que entregó su propuesta por escrito al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que busca abrir el diálogo para llegar a acuerdos con el crimen organizado.

“Nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos cualesquiera. El mal que habría que aceptar es dialogar y acordar con ellos, se puede, atendiendo sus intereses también, porque los tienen”, mencionó Espino.

LRL