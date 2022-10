Manuel Espino plantea diálogo entre autoridades y crimen organizado para pacificar al país

El excomisionado nacional de seguridad pública, Manuel Espino, propuso al gobierno federal establecer acuerdos con grupos del crimen organizado para lograr la pacificación del país.

Al participar en un foro sobre seguridad pública en el Senado de la República, expuso que le planteó esta propuesta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y se la insinuó a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Reconoció que es una idea de la que nadie ha querido hablar, pero dijo que en la estrategia en materia de seguridad la negociación con los grupos del crimen organizado es un tema que no se debe descartar de antemano.

te puede interesar ONG's y activistas presentan 24 amparos contra paso de Guardia Nacional a Sedena

“Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera y que no materialice los acuerdos cualquiera, no es seguir el criterio que el fin justifica los medios, es aplicar un criterio que para conseguir un bien mayor consiento un mal menor, pero que me ayude a resolver lo peor, el mal que hay que aceptar es dialogar con ellos, atendiendo sus intereses”, manifestó.

En su exposición, señaló que iba a hablar sobre medidas que pueden ser consideradas “de que nos manden al infierno” por parte de aquellos que tienen una visión puritana, pero dijo pidió no descartar de antemano el planteamiento.

El exdirigente nacional del PAN subrayó que urge un golpe de timón en la estrategia en materia de seguridad, pero dijo que no a cualquier cosa se le puede llamar estrategia, porque lo que urge es buscar la paz para el país.

te puede interesar Alumno de secundaria amenaza con un cuchillo a maestra en Chimalhuacán

Por ello, Espino dijo que su propuesta se reduce a dialogar con los grupos del crimen organizado, cuyo contacto incluso ya lo estableció con algunos, de los cuales ya recibió respuesta de dos.

Dijo que, no obstante, su planteamiento no es para que lo lleven a cabo todos los gobiernos ni para que lo haga cualquiera.

Los criterios tienen que ser claros, un gobernante no puede gobernar con ellos, contra ellos eso es guerra, ya lo vivimos, le insistí mucho al presidente (Felipe) Calderón de que no es por ahí, que es una estrategia homicida Manuel Espino, excomisionado nacional de seguridad pública

te puede interesar PAN, PRI y PRD han dialogado sobre Reforma Electoral, revela Rubén Moreira

En ese contexto, recordó que él ya había hecho sugerencias en materia de seguridad a varios presidentes y apuntó que lo han criticado por levantarles la mano como a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador.

“Yo al Presidente Calderón le propuse que hiciéramos un foro con especialistas para ayudar con propuestas, y dijo que no, porque tenía a un excelente secretario de Seguridad (Genaro García Luna), que hoy está preso con vínculos con el narcotráfico en Estados”, comentó.

El expanista dijo que ya no es posible ignorar a la bandas del narcotráfico, sino que se tiene que entender que son parte del escenario en el territorio nacional, por lo que es momento de que se contemple la opción de negociar con ellos.

te puede interesar Departamento de Estado de EU confirma visita de John Kerry a México

Recordó que él es oriundo de Durango, donde en los 39 municipios los directores de seguridad adoptaron como medida directa coludirse con el crimen organizado.

“¿Qué fue lo que hicieron en Durango? Acordaron. No me meto en su estructura, tú no te metes de este lado. Y en lugar de que tú dinero se lo des en maletas al funcionario, vamos viendo qué destino le damos al dinero. En lugar de que lo guardes en muros falsos, vamos a acordar en qué lo usas. Pero no le vuelves a dar dinero a ningún funcionario. Abre para tus familiares negocios lícitos”, señaló.

Falso!!! Nunca ofrecí ser intermediario. Tergiversar la verdad no te da la razón. https://t.co/CnxNJ3ZRlw — Manuel Espino (@ManuelEspino) October 28, 2022

El mensaje del expresidente, Felipe Calderón, sobre el planteamiento de Manuel Espino Foto: Captura de Pantalla

LRL