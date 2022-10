Adán Augusto niega que haya revelado una investigación internacional en contra de Felipe Calderón

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, da marcha atrás y niega que haya afirmado que había una investigación internacional en contra del expresidente, Felipe Calderón, por el tráfico de armas dentro del operativo 'Rápido y furioso'.

"Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que 'Rápido y Furioso', en otras palabras, fue un crimen perpetrado desde el Estado, de lesa humanidad", indicó Adán Augusto López.

Durante una reunión con legisladores michoacanos, a quienes visitó el miércoles, el secretario de Gobernación afirmó que el expresidente enfrenta cargos a nivel internacional.

"Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para la Policía, terminaron vendiéndoselas a la la delincuencia organizada, por eso está detenido en Estados Unidos García Luna, que fue Secretario de Seguridad Pública, por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón", dijo Adán Augusto López a los congresistas michoacanos.

Incluso se refirió al exmandatario como Felipe "El Pequeño”, cuando refirió que se permitió el paso de armamento supuestamente con dispositivos para darles seguimiento y que terminaron en manos de grupos criminales sin control alguno.

"Cuando hablamos de compra de armamento todo el mundo recuerda como en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí se militarizó al país, sino que, en el colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas", aseguró en Morelia.

Al acudir al Congreso de San Luis Potosí, Adán Augusto López desconoció esas declaraciones, aunque sí manifestó que por esas acciones Calderón Hinojosa debería ser sancionado por crímenes de Estado.

"So pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado y eso aquí o en cualquier parte del mundo, cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino que es un crimen de lesa humanidad".

López dijo que la justicia internacional podría sancionar a Calderón como lo hizo España con el exdictador chileno, Augusto Pinochet.

"Y yo no sé mucho de derecho internacional, pero si sé que así como en España, en su época, pudieron juzgar a Pinochet, por su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue, máxime cuando hay denuncias internacionales", expuso el secretario de Gobernación.

Adán Augusto López Hernández respaldó la estrategia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo para alcanzar la paz y la tranquilidad de la entidad.

“Quiero hacerle un reconocimiento porque le costó mucho llegar al cargo de gobernador, no porque no hubiese tenido en su momento el respaldo popular, le costó mucho porque en este oficio existen adversarios que a toda costa tratan de manchar el nombre de quienes aun siendo sus adversarios políticos, pues no quieren reconocer al respaldo popular, y yo no tengo ninguna duda que todo ese desierto por el que el gobernador atravesó lo hizo más fuerte y lo hizo más comprometido con el pueblo de San Luis Potosí y estoy seguro de que va a ser un gran gobernador”, manifestó el secretario de Gobernación.

