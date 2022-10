Desconoce AMLO supuesta investigación internacional contra Felipe Calderón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que no tiene información en torno a una supuesta investigación internacional en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por el caso "Operación Rápido y furioso".

El comentario contraviene las declaraciones realizadas este martes por el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien aseguró que hay una “investigación internacional” en contra del ex mandatario federal por este caso de las armas que fueron trasladadas de manera ilegal a México en 2009.

No tengo más información, sólo lo que es de dominio público. Sí está probado que se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si está vigente; suele pasar que allá le dan carpetazo a asuntos que consideran que no son convenientes.