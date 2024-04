Tiene Campeche la tasa más baja de policías preventivos en México

Campeche registró en 2022 la menor tasa de policías a nivel nacional, con 48.1 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, la cifra de uniformados preventivos en la entidad gobernada por la morenista Layda Sansores San Román es la más baja en México y de la media nacional.

Los datos muestran que la tasa media de policías preventivos municipales es de 107.4 por cada 100 mil habitantes.

Campeche está por debajo de Zacatecas, la cual tiene 72.9 por cada 100 mil habitantes, es decir, la entidad encabezada por Sansores San Román apenas rebasa la mitad de uniformados que ese estado. La entidad con mejor cifra de uniformados es Oaxaca con 248.5.

El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Tomás Martínez Sánchez, consideró que Campeche tiene una buena tasa de policías estatales, pero no de municipales.

“Nos está advirtiendo de que se ha privilegiado la existencia de una policía estatal y no se ha invertido en policía municipal y por eso el dato del Inegi arroja esa circunstancia”, explicó.

El pasado 19 de marzo, este diario informó que los elementos de seguridad de al menos 11 municipios de Campeche se sumaron a la movilización que mantienen los uniformados estatales desde el 16 de marzo.

Gráfico

Entre las exigencias de los policías esde la entidad están el respeto a sus derechos laborales, condiciones de trabajo dignas y la destitución de la secretaria de Seguridad Pública estatal, Marcela Muñoz Martínez.

En este sentido, Martínez Sánchez reconoció que actualmente la entidad que encabeza Sansores San Román padece una crisis de ingobernabilidad y la atención al cuerpo policías no es adecuado.

“Hay una crisis de gobernabilidad, no hay una adecuada profesionalización, no hay una adecuada ética, no hay una adecuada evolución del corpus policial, porque, pues, han estado expuestos a situaciones y a condiciones incluso laborales que luego no podemos entender.

“Podemos hablar de una crisis de la evolución, del desarrollo y la profesionalización policial frente a una autoridad que, pues, que no ha creado un modelo preventivo”, mencionó.

Por tercera ocasión, los policías de Campeche convocaron a una marcha pacífica para el 13 de abril.

La movilización de los uniformados inició luego de que en la madrugada del 15 de marzo autoridades de Campeche pusieron en marcha un operativo que, según su propia confirmación, se debía al traslado de ocho reos “peligrosos” a otra cárcel del país.

Más tarde, integrantes del cuerpo de seguridad denunciaron abusos sexuales y falta de equipo e información suficiente al participar en el operativo que desencadenó un motín en el penal de Kobén.

El pasado martes, luego de asistir a una conferencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sansores San Román minimizó la protesta de los policías, pues aseguró que hay más seguridad en la entidad sin los policías.

“Mi estado está requetranquilo, eso es lo curioso, creo que sin policía más tranquilo, menos delitos”, expresó.

La mandataria presumió que su nueva policía campechana ya estaba integrada por 489 elementos.

Sobre la crisis de los policías en Campeche, Martínez Sánchez comentó que tener más policías no ayuda a construir un modelo de la prevención del delito, y menos si no están bien capacitados.

“Es importante considerar el modelo de privilegiar la persecución del delito para entonces sí, combatir impunidad y con eso entonces provocar que disminuya puede ser la incidencia delictiva en cada una de las localidades”, explicó.

El experto en seguridad destacó la necesidad de desarrollar la investigación criminal, pues la policía preventiva no está capacitada para hacer investigación y sin buenas investigaciones no hay criminales detenidos.

“Seguir invirtiendo en la Policía Preventiva, así como lo hemos hecho, pues al final de cuentas es exponerlos, o sea, nos ponemos muy débiles frente a una delincuencia, que ya va armada que tiene poder de fuego como nunca antes y que ante eso esa situación, pues se ve obligada a replegarse, porque no tienen la capacidad de responder”, comentó.