Celebro que se aplique la ley: Miguel Barbosa, sobre desafueros a Huerta y Toledo

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, celebró que la Cámara de Diputados aprobara este miércoles el desafuero a los diputados Saúl Huerta, acusado por violación a menores, y a Mauricio Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito.

"Celebro que se aplique la ley. Esa es nuestra máxima. Nada de que 'pobrecito, no se lo merece', no, no, no, la ley se tiene que aplicar", aseveró esta mañana en su habitual conferencia de prensa.

"Estoy hasta impactado de que estén en este nivel las cosas, pero hay que aplicar la ley. Para eso era necesario este procedimiento de desafuero ante el pleno de la Cámara de Diputados, para que se dejara constancia de que en esta legislatura se aplicó la ley", expresó.

El gobernador aseguró que de no haberse llevado a cabo, habría sido un motivo de "mucha crítica" por la falta de voluntad política para aplicar la ley y, recordó que si bien a ambos se les quitó el fuero, por lo que puede haber acción penal contra ellos, "siguen siendo diputados".

"Dejan de ser diputados bajo otro procedimiento, el juicio político, esa otra cosa, ahorita se quedaron sin fuero. (...) no confundir, un diputado aquí en Puebla podrá ser procesado penalmente, pero siguen siendo diputados", aseguró.

