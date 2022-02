Reserva Aguascalientes puesto a secretario de Seguridad detenido

A pesar de su detención y de la investigación en su contra por tortura y otros delitos, Porfirio Sánchez Mendoza no ha sido destituido como secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y el cargo estará a su disposición, según avance la indagatoria.

Este miércoles, el jefe de la policía de ese estado fue detenido por personal de la Fiscalía General de la República cuando salía de una reunión de trabajo en la 14 Zona Militar de la entidad y, aunque aún no están claros los cargos, se sabe que hay abierta una indagatoria en su contra por tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, que data aparentemente del 2016.

El secretario de Gobierno de ese estado, Juan Manuel Flores Femat, explicó a La Razón que “de hecho era una averiguación previa que tiene diferentes momentos; como que se dejó de actuar y se reactivó recientemente. Es un expediente bastante extenso” en contra del titular de la SSP, expuso.

Sostuvo que no se conocía la existencia de dicha carpeta, ya que la investigación “estaba considerada como en reserva y el secretario no tuvo conocimiento de su continuidad. Él siempre ha estado acompañado de funcionarios federales, de procuración de justicia, había todas las facilidades para que se hubiera presentado”, resaltó.

Pese a las acusaciones en contra del funcionario de primer nivel del gobierno panista encabezado por Martín Orozco, Flores Femat reiteró que no fue destituido de su cargo, el cual le espera.

“Si queda en reserva alguna cuestión que tenga que valorarse, pues será considerada por el gobernador. Por lo pronto, lo esperamos. Estaría en su cargo, no ha sido relevado de su cargo, no hay una causal legal para hacerlo; entonces, él estaría en posibilidad total de regresar a sus funciones”, señaló.

Previamente, el gobernador aseguró que la seguridad del estado está garantizada y reiteró que Sánchez Mendoza “mantuvo la conducción de las corporaciones (policiacas) con excelentes resultados”.

El titular de la SSP de Aguascalientes fue aprehendido el miércoles pasado. Foto: Especial

Sin embargo, el 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer, elementos bajo su mando fueron señalados por reprimir una manifestación realizada en la capital.

La Comunidad Feminista Aguascalientes reclamó que “no sabemos si Porfirio Sánchez ejecutó tortura, pero contra las mujeres ejerció brutalidad policiaca”.

“Reprobamos rotundamente que pase desapercibida toda la violencia ejercida. Como secretario de Seguridad Pública, en ningún momento ha velado por la seguridad de las mujeres. Exigimos al gobierno del estado que se cumpla con la investigación adecuada y se consideren las pruebas y testimonios de las víctimas del 8M para su sentencia y destitución del cargo, sin posibilidad de acceder nuevamente a un cargo público”, dijo el colectivo feminista Brigada Centinela.

Este sector no ha sido el único en denunciar conductas que contrastan con las afirmaciones del gobierno estatal.

“Recuerdo mucho el caso de una mujer que nos contactó hace tres años. Iba con su pareja, pasaron el semáforo en amarillo y llegó un policía y les dijo: ‘bájate del vehículo’; sacan a la mujer, la golpean, la suben a la patrulla entre cuatro elementos y la avientan y así se la llevan”, comentó Violeta Sabás, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género.

Al ser cuestionado sobre si estos señalamientos y la investigación no son factor para que Porfirio Sánchez no vuelva a su cargo, en caso de quedar libre, el secretario de Gobierno respondió que “todas las quejas se han atendido… Ante el resultado obtenido, a lo mejor no están conformes esas organizaciones, pero siempre han sido atendidas”.

Ayer se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que Sánchez Mendoza se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas.

El dato: La audiencia del funcionario se reanudará el 8 de febrero. Mientras tanto, permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

AMLO resalta disposición del gobierno hidrocálido

A pesar de que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, reiteró su respaldo al trabajo realizado por el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, detenido el miércoles por la FGR, reiteró su apertura para colaborar con la investigación, lo que fue reconocido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el funcionario de primer nivel del gobierno estatal fue aprehendido, tras una orden girada por la Fiscalía General de la República, el mandatario panista dijo que “hemos manifestado nuestra disposición a colaborar con las autoridades federales, de acuerdo a sus requerimientos, y estuvimos ayer al tanto de la presentación del secretario Porfirio Sánchez, quien mantuvo la conducción de las corporaciones con excelentes resultados”.

Tras esta postura, manifestada desde la detención, el titular del Ejecutivo federal celebró la apertura del gobierno estatal.

“Ayer que hubo esta detención me llamó la atención la declaración del gobernador de Aguascalientes, en que ellos estaban de acuerdo en que se investigara; pues es de destacarse. Por lo general, o se quedan callados o defienden, y en este caso es que se aplique la ley, que se investigue”, dijo.

López Obrador se negó a dar más declaraciones al respecto, pues la Fiscalía General de la República es la que está a cargo, aunque sí pidió que los asuntos no sean politizados y que no haya protección para nadie.