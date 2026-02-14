Marina blinda Carnaval de Mazatlán

Autoridades de los tres niveles, al presentar la seguridad de Mazatlán, ayer.

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que implementará un despliegue de 2 mil 320 elementos durante la celebración del Festival de Mazatlán 2026, en un esfuerzo por garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes durante los días de celebración.

El dispositivo de seguridad incluye un arsenal tecnológico y logístico de primer nivel: 40 vehículos terrestres, siete binomios caninos especializados, dos ambulancias para atención médica inmediata, además de 12 drones y equipos anti drones que vigilarán desde el aire.

La vigilancia marítima también formará parte crucial del operativo, según informó la dependencia federal “se tienen consideradas dos unidades de superficie tipo patrulla oceánica, dos patrullas interceptoras, dos embarcaciones tipo Defender, dos motos acuáticas y una embarcación tipo panga” para salvaguardar las zonas costeras y playas del destino turístico.

El patrullaje aéreo estará a cargo de dos helicópteros que realizarán recorridos permanentes sobre la zona de festividades. Además del personal móvil, la Marina instalará puestos fijos de vigilancia estratégicamente ubicados, con efectivos destinados específicamente a “brindar atención ciudadana” a quienes requieran apoyo durante las populares celebraciones de Sinaloa.

Este despliegue naval convierte al carnaval de Mazatlán en uno de los eventos con mayor presencia de seguridad castrense en el país.