Cuauhtémoc Blanco aparece en foto al lado de narcos; niega conocerlos

Tras aparecer en una imagen al lado de integrantes del crimen organizado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que se trató de una foto como otras que le han tomado.

“Me saco fotos con todo el mundo, no le voy a negar la foto a nadie… y a lo mejor saldrán más”, afirmó el gobernador, quien reapareció públicamente luego de dejar el cargo por 17 días para viajar a Brasil.

Durante las últimas horas se hizo pública una imagen en la que el mandatario estatal aparece junto a Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”, y Raymundo Isidro Castro, “El Ray”, identificados como miembros de Guerreros Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la imagen también aparece Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, señalado como miembro del Comando Tlahuica, una célula del cártel de los Beltrán Leyva a la que se ha descrito como una de las organizaciones criminales con más presencia en Morelos durante los últimos años.

La fotografía fue localizada en el teléfono celular de Esther Yadira Huitrón o Rosario Herrera, “La Jefa”, presunta líder de Guerreros Unidos en el sur de Morelos, luego de que fue detenida en noviembre pasado.

A pesar de ser criminales conocidos en el estado, el gobernador negó conocer a los señalados.

“No me acuerdo, de tantas fotos que me tomo no sé; entonces, bienvenidos otra vez al año nuevo con estos trancazos”, comentó, en entrevista con medios.

Cabe recordar que uno de los discursos que el mandatario ha sostenido desde el inicio de su administración es que él no pacta con la delincuencia y que buscaría sacar al crimen organizado de la entidad.

