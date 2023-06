Cuernavaca: cierran la llave, ahora por sequía

Este lunes, autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) dieron a conocer que se reducirá el tandeo en dicha ciudad, debido “a la sequía severa” por la que atraviesa el estado.

Gonzalo Ávila, director de Saneamiento y Calidad del Agua de Cuernavaca, pidió a la población de la capital de Morelos que el agua sea exclusivamente para uso humano y doméstico.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que, en la medida de lo posible y según el nivel de captación de agua en los pozos, se dará el servicio de agua potable a la población.

“Actualmente Cuernavaca está teniendo una etapa climática transitoria y con ella la disponibilidad de agua está por debajo de la habitual”, enfatizó Ávila.

Por su parte, Evelia Flores, directora del organismo descentralizado, declaró: “Estamos en un periodo de sequía severa y es necesario que la población conozca de manera puntual cuál va a ser su comportamiento ante un fenómeno de esta naturaleza; el simple nombre de sequía severa nos lleva a recordar el sufrimiento que hemos tenido, en el ramo social, de que no hay agua, de que llega poca agua, de que no tenemos presión, de que no alcanza a llenar los tinacos”.

Y añadió: “Estamos en una crisis muy, muy fuerte, donde necesitamos la participación ciudadana, necesitamos sumarnos”.