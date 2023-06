Denuncian muerte a balazos de un perro en Tlaxcala

Autoridades de Tlaxcala presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal para que se investigue y sancione la muerte a balazos de un perro en el municipio de Santa Isabel Tetlatlahuaca.

El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Tlaxcala (Propaet), Iván García Juárez, informó que la dependencia tuvo conocimiento del caso desde el pasado viernes, cuando cibernautas difundieron un video en el que se aprecia la agresión en contra del animal, hecho que calificó de “inhumano”.

Indicó que la Dirección de Inspección y Vigilancia realizó las primeras investigaciones y al siguiente día hizo la denuncia ante la PGJE, la cual quedó asentada en el número de carpeta A.I. NAT/295/2023.

“Condeno la crudeza de las imágenes ocurridas presuntamente en Tetlatlahuca, en donde, derivado de un acto inhumano, un ejemplar canino perdió la vida”, expresó.

El funcionario detalló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de hechos no recientes, aunque no precisó la fecha en que ocurrieron. Sin embargo, comentó que la Propaet inició las acciones correspondientes para que no quede impune el caso, debido a que son conductas delictivas previstas en el Código Penal de Tlaxcala.

El presunto agresor del animal fue identificado por los mismos cibernautas como Juan Zárate Páez, quien en las elecciones estatales del 2021 fue candidato a la Presidencia Municipal de Santa Isabel Tetlatlahuaca por el PVEM.

Al momento en que mató al perro a balazos, el político del Partido Verde estaba acompañado de su hermano, de nombre Joel.