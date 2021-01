Padece Zacatecas aumento sostenido de extorsiones

En casi un año, las extorsiones, uno de los delitos más cotidianos en Zacatecas, aumentaron 12 por ciento, de acuerdo con el número de denuncias ciudadanas de enero a noviembre de 2020, el último mes registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según estas cifras, durante el año pasado (sin contar aún diciembre) se abrieron 335 carpetas de investigación en 334 días —37 más que un año previo en ese periodo—, es decir, en promedio hubo una denuncia formal por este delito al día.

Tomando en cuenta que por cada extorsión puede haber una o más víctimas, el Secretariado encontró que en 11 meses de 2020 hubo 354 personas que sufrieron una extorsión en la entidad gobernada por el priista Alejandro Tello, que además enfrenta una crisis de violencia, la cifra supera a la de 2019, cuando 313 zacatecanos padecieron por este crimen.

Gráfico

Los meses con más delitos fueron agosto y noviembre, cuando la Fiscalía del estado reportó 40 víctimas en cada uno, con lo que superaron el promedio anual de 1.0 diario, con 1.3.

Alfredo, un vecino de Fresnillo, identificado como uno de los municipios más violentos de Zacatecas, comentó a La Razón que durante los primeros meses de 2020 —cuando inició la Jornada de Sana Distancia por la pandemia de Covid-19—, fue víctima de tres extorsiones. “Lo que nunca. Me llamó la atención que fue seguido, en tres ocasiones en el año. Tenía mucho tiempo que no me pasaba”.

“Te hablan para decirte que tienen a un familiar, que debes depositar dinero, esa vez iba saliendo y me regresé a mi casa (para verificar) pero el chavo me dijo que no colgara, que fuera a tal lado y depositara tanto, una extorsión”, comentó el testigo, quien se dedica a la carpintería.

La segunda vez que le pasó ignoró la llamada y la tercera “habrá sido en noviembre, tenía que ver con una compra con tarjeta de crédito” que no hizo.

Gráfico

A pesar de esto, Alfredo reconoció que no ha denunciado. “Simplemente lo dejé pasar”, lo que habla de que hay una cifra de extorsiones que no cuentan en los registros oficiales porque no llegan al conocimiento de las autoridades.

Zacatecas se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional en la cifra de extorsiones por cada 100 mil habitantes desde 2017. Para 2020, la entidad registró una tasa de 20.10 delitos, cuando la media nacional fue de 5.77, lo que lo posicionó hasta noviembre como el estado con más delitos de este tipo del país.

CON PANDEMIA, otras formas DE FRAUDE proliferan. “Me he enterado que crecieron mucho las ventas por Internet y que extorsionan a la gente. Es fácil que uno caiga al meter (información de) números y tarjetas. Lo que les facilita robar”, contó Alfredo a este medio.

Esta última modalidad fue reportada por la Secretaría de Seguridad Pública local a principios de 2020. Delincuentes ofrecen productos a menor costo para incentivar la compra, la víctima paga pero la mercancía nunca llega.

La Secretaría de Seguridad zacatecana también reportó, a finales del año pasado, que vendedores de autos reciben cheques sin fondos. El delito es común en la entidad, pese a las constantes campañas emitidas por las autoridades, en las que se alerta a los habitantes para que no caigan y denuncien.