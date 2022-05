Detectan que Marina Vitela, candidata de Morena en Durango, pudo triangular contratos con sus hijos

Marina Vitela, candidata de Morena a la gubernatura de Durango es acusada por presunta triangulación de contratos con sus hijos y Cuauhtémoc Estrella González, quien fue su tesorero en el ayuntamiento de Gómez Palacio y posteriormente síndico.

Reportes de la prensa nacional indican que los hijos de Vitela, mientras ella era alcaldesa de Gómez Palacio, mantenían una sociedad cuya denominación social es CRIB Ingeniería, S.A.P.I. de C.V., en la que también figura Cuauhtémoc Estrella González.

Dicha empresa logró obtener diversos contratos de obra pública por parte del municipio y del gobierno de Durango. Durante 2001, mientras Marina Vitela era alcaldesa de Gómez Palacio, las compañías Carreteras y Puentes de la Laguna, S.A. de C.V., y Obras Civiles de La Laguna recibieron contratos hasta por 7 millones y 60 millones de pesos anuales, respectivamente.

Cabe señalar que ambas empresas mantienen relaciones comerciales entre sí y a su vez con CRIB Ingeniería, S.A.P.I. de C.V.

Además, entre las empresas con las que CRIB Ingeniería presume trabajar se encuentran Caminos y Puentes de la Laguna, S.A. de C.V., y Obras Civiles de la Laguna, S.A. de C.V., que en conjunto han recibido en los últimos años más de 260 millones de pesos en pagos del gobierno.

La empresa CRIB Ingeniería no ha reportado ingresos en los últimos años, pero sí refiere en sus credenciales haber realizado proyectos multimillonarios.

Por su parte, Cuauhtémoc Estrella ha sido el responsable de los pagos del ayuntamiento, y ahora como síndico se encarga de la supervisión de los contratos, al tiempo que forma parte de la empresa de los hijos de la exalcaldesa, lo cual constituye un conflicto de intereses.

El actual síndico también es socio en otras dos empresas; sin embargo, en su declaración patrimonial y de intereses no aparece registro alguno. No obstante, el Servicio de Administración Tributaria tiene detectado más de 6 millones pesos de ingresos no acreditados o cancelados por parte de Estrella González en los últimos ejercicios fiscales.

A este hecho se suma el escándalo en el que se vieron envueltas las hijas de Marina Vitela, al exhibirse en redes sociales derrochando dinero en viajes y lujos, lo que se dio a conocer en medios locales el año pasado.

