Director de SSP de Tulcingo asesinado, no tenía exámenes de confianza: Miguel Barbosa.

Esta mañana Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, afirmó que el comandante de la Policía Municipal de Tulcingo del Valle, Maurilio Herrera, quien fue encontrado muerto ayer, carecía de exámenes de control y confianza que lo acreditaran como una persona adecuada para desempeñar el cargo que tenía.

En su conferencia de prensa el gobernador mencionó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal sí detectó irregularidades en la designación del cargo que ocupaba Maurilio Herrera.

No tenía aprobado exámenes de control y confianza y a pesar de eso fue designado, no voy a imputarle a él nada porque es parte de la investigación, pero el señor no tuvo por qué estar a cargo de la policía en Tulcingo del Valle