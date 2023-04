Con tierra, ejidatarios bloquean la autopista Siglo XXI: exigen pago por terrenos ocupados

Campesinos y ejidatarios decidieron bloquear esta mañana la autopista Siglo XXI para exigir a las autoridades federales, el pago justo por sus tierras.

Medios de comunicación locales informan que el bloqueo se encuentra a la altura del ejido El Salitre, desde Tlalquiltenango, en Morelos. Los ejidatarios bloquearon con tierra a esta altura exigiendo el pago y finiquito de sus parcelas, las cuales se vieron afectadas por la autopista, de acuerdo a sus propias declaraciones.

Con tierra, los ejidatarios exigen el pago de sus parcelas. Especial

Hasta que paguen

Adalberto Maldonado Quiroz, vocero del movimiento campesino Siglo XXI, confirmó que el bloqueo no se levantará hasta que se cumpla con el pago correspondiente a la ocupación de las tierras.

"No se ha pagado al cien por ciento la ocupación de las parcelas. Queremos que el pago del nuevo avalúo que sea parejo para todos, que sea igual para todos. Nos marcan a 74 pesos el metro cuadrado, eso es una burla. Llevamos 18 años exigiendo el pago", refirió Maldonado.

Herminio Chávez, presidente del comisariado de Moyotepec, también en Morelos, declaró que las reuniones con las autoridades federales no han dado resultado, por lo que fue necesario entonces realizar este bloqueo. "Nos han llamado a reuniones para que lleguemos a una negociación, pero la verdad siempre nos venimos muy decepcionados porque no hemos llegado a un buen arreglo. Nos dicen que nos van a pagar, pero ya no les creemos porque tiene 16 años que estamos peleando esto y a algunos compañeros no les han dado ni un peso, entonces también no es queremos que nos paguen, sino que nos paguen un precio justo por nuestras parcelas, no a 73 pesos como ellos quieren pagarnos, porque aquí hay personas que están notificando y el metro no está a menos de mil pesos, entonces la caseta aquí está a 221 los carros chicos, entonces no se vale que nos quieran pagar lo que ellos quieren, queremos un precio justo por nuestras parcelas, esa es nuestra lucha", sentenció.