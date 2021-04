Elecciones 2021: Miguel Navarro promete apoyo a ganadería y pesca en inicio de campaña en Nayarit

Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato a la gubernatura de Nayarit por la coalición Juntos Haremos Historia inició su campaña con el compromiso de apoyar la ganadería, la pesca y el campo.

El candidato de la coalición por Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza expresó su respaldo a los ejidatarios, productores y campesinos de la región.

“Las cosas en el campo parecería que van en destino a una sepultura que no estoy dispuesto a cruzarme de brazos en Nayarit”, manifestó en su primer mitin de campaña por la gubernatura de Nayarit.

Navarro Quintero agregó que se dio un golpe al sector con el aumento de impuestos al tabaco. “Un tabaco que hoy en día se importa o entra del contrabando el cigarrillo elaborado de mala calidad”, señaló el candidato.

También aseguró que “los días de los coyotes están acabados”, por lo que prometió terminar con los abusos en estos sectores.

En cuanto a la pesca, Navarro Quintero dijo que se impulsará a los pescadores con embarcaciones para aumentar la venta de los productos.

Nayarit no se me va a desbaratar en las manos, a pesar de las condiciones tan lamentables en que se encuentra. Nayarit no se va a morir